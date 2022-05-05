Смартфони стануть удвічі "розумнішими" з новим винаходом Samsung: у чому суть покращень

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Південнокорейська компанія Samsung Semiconductor повідомила про створення першого на ринку універсального флеш-накопичувача (Universal Flash Storage або UFS) покоління 4.0. Розробники поділилися деталями на офіційній сторінці у Twitter.

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У Samsung стверджують, що UFS 4.0 забезпечує пропускну здатність до 23,2 Гбіт/с на смугу — вдвічі швидше, ніж у попереднього UFS 3.1 (11,6 Гбіт/с). Новий стандарт підходить для 5G-смартфонів, яким потрібно обробляти великі обсяги даних, його також пропонують впровадити в автомобільні комп'ютери, AR- та VR-технології.

"У наших мобільних рішеннях для зберігання даних UFS використовують ключові технології в конструкції контролерів для підвищення продуктивності та енергоефективності", — зазначила пресслужба.

[ + – ] Накопичувач Samsung UFS 4.0 Фото: Samsung

Максимальна швидкість послідовного читання даних UFS 4.0 становить 4200 МБ/с, а швидкість запису — 2800 МБ/с. Завдяки вдосконаленій пам'яті Samsung V-NAND 7-го покоління та фірмовому контролеру смартфони зможуть набагато швидше обробляти запити. Samsung також на 46% збільшила енергоефективність роботи флеш-накопичувача (6 МБ/с на мА), тому пристрої повільніше витрачатимуть заряд акумулятора.

Розробники звернули увагу, що модуль UFS 4.0 за розмірами менший за попередника (11 мм x 13 мм x 1 мм), що дозволить раціональніше використовувати місце під кришкою смартфонів для розміщення електроніки та зручності дизайну. Флеш-накопичувачі нового покоління поставлятимуть з різним обсягом пам'яті до 1 ТБ.

Команда Samsung Semiconductor планує розпочати масове виробництво накопичувачів UFS 4.0 у третьому кварталі 2022 року. Зараз вона співпрацює з виробниками смартфонів та інших гаджетів у всьому світі, щоб підготувати екосистему для роботи нового стандарту та вивести його на ринок.

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