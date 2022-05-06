Apple, Google і Microsoft хочуть позбавитися паролів до кінця 2023 року: чим їх замінять

Відмова від паролів ускладнить хакерам віддалений злом, оскільки для цього потрібний безпосередній доступ до пристрою.

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Компанії-гіганти Apple, Google і Microsoft об'єднали зусилля, щоб розширити підтримку безпарольного входу в систему на смартфонах, комп'ютерах і браузерах до кінця 2023 року. Вони хочуть повністю позбутися паролів. Про це повідомляє видання TechCrunch.

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У виданні наголошують, що паролі ненадійні. Згідно зі щорічним звітом найбільшого оператора стільникового зв'язку в США Verizon, слабкі облікові дані, що легко вгадуються, становлять понад 80% усіх витоків.

Технологічні гіганти Apple, Google і Microsoft разом працюють над створенням зручнішої та безпечнішої технології входу в систему. Компанії оголосили 5 травня, що користувачі зможуть використовувати свої смартфони для входу в додатки або сайти на найближчому пристрої незалежно від того, яку операційну систему або браузер вони використовують. Це відбудеться завдяки розширенню підтримки стандарту входу без пароля від FIDO Alliance та World Wide Web Consortium, запровадження якої анонсували виробники. Для цього потрібно буде розблокувати смартфон за допомогою відбитка пальця, сканування обличчя або ввести PIN-код пристрою.

Люди також зможуть автоматично отримувати доступ до своїх облікових даних FIDO для входу на декілька пристроїв, враховуючи нові, без необхідності повторної реєстрації кожного облікового запису. Метою стандартів автентифікації FIDO є скорочення використання паролів і покращення стандартів автентифікації на комп'ютерах і мобільних пристроях.

Повідомляється, що протягом 2023 року три компанії Apple, Google та Microsoft впровадять стандарти входу в систему FIDO без пароля для macOS та Safari, Android, Chrome, Windows та Edge. Це означає, що користувачі зможуть, наприклад, входити в систему в браузері Google Chrome, який працює під керуванням Microsoft Windows, за допомогою пароля на пристрої Apple. Це нововведення ускладнить хакерам віддалений злом даних входу, оскільки їм потрібний доступ до фізичного пристрою.

Нагадаємо, вчені розробили батарею на базі рідкої речовини, яка може виробляти та зберігати електрику 18 років. Її планують впровадити у гаджети майбутнього, наприклад, у смартфони та навушники.

Тим часом смартфони Samsung стануть удвічі "розумнішими". Південнокорейська компанія розповіла про створення першого на світовому ринку флеш-накопичувача покоління 4.0. Тепер гаджети будуть не тільки продуктивнішими, а й економнішими і мають з'явитися наприкінці 2022 року.