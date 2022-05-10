Не спасает даже VPN: Instagram массово блокирует российских пользователей

Владельцы аккаунтов уверяют, что не нарушали правил соцсети, но алгоритмы считают подозрительными смену IP-адресов или геолокации и банят юзеров.

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Социальная сеть Instagram начала массово блокировать пользователей из России. Об этом сообщает портал "Код Дурова".

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После запрета Instagram в России многие блогеры не нашли достойной альтернативы и продолжают использовать соцсеть, обходя блокировку. По данным СМИ, в последнее время случайных пользователей начали блокировать без объяснения конкретных причин, ссылаясь на внутренние правила и "подозрительную активность".

В бан попали россияне с разным количеством подписчиков, во многих случаях — от 1000 до 140 тыс. человек. Среди них оказался и журналист редакции "Код Дурова".

Правила Instagram предусматривают пять пунктов, на основании которых могут заблокировать аккаунт:

Публикация контента, запрещенного "Условиями использования";

Публикация контента, который нарушает закон или права других людей;

Повторное совершение запрещенных действий после одного или нескольких предупреждений от администраторов.

Неприемлемые действия по отношению к другим пользователям: преследование, реклама, пропаганда, попытки знакомства;

Выдача себя за другое лицо или организацию, а также другие формы дезинформации.

"Код Дурова" пишет, что проанализировал несколько случаев блокировки и не нашел указанных нарушений со стороны пользователей. Создатель Telegram-канала "Наши страхи | Страшные новости" по имени Дмитрий cобрал более 140 тысяч подписчиков в Instagram и уверяет, что соцсеть не присылала никаких предупреждений, пока 8 мая просто не выбросила из аккаунта без возможности зайти.

22-летняя Анастасия постила картинки и мемы на странице с 24 тысячами подписчиков, пока ее в начале мая не заблокировали без предупреждения. По ее словам, служба поддержки не отвечает на обращения. Instagram может наказать за нарушение авторских прав, но алгоритмы сначала удаляют крамольную публикацию и предупреждают о нарушении.

"Мой личный аккаунт был достаточно скромным. Каких-либо нарушений с моей стороны не было — не помню даже, чтобы Instagram с предупреждениями удалял какие-либо публикации или истории. С момента блокировки соцсети в России мой средний тайминг использования приложения с двух часов снизился до 25 минут в день. Пятого мая меня внезапно выбросило из учетки", — рассказал журналист "Кода Дурова".

Аналитики портала представили свои версии, почему Instagram массово блокирует россиян. Одной из самых вероятных причин может быть использование VPN, без которого войти в соцсеть на территории России сейчас практически невозможно. Алгоритмы Instagram могут считать подозрительной многократную смену IP-адресов, особенно если одним аккаунтом пользовались несколько человек, хотя само по себе это не нарушает правила.

"По меркам соцсети – подозрительная активность выражается в накрутке или слишком частых действиях, похожих на работу автоматизированной системы (например, ставите слишком много лайков, делаете много подписок или даже пишете слишком много сообщений в Direct)", — объясняет СМИ.

Маловероятной, но вполне возможной причиной блокировки может быть и фейковая геопозиция, которая настраивается с помощью тех же VPN-сервисов. Как рассказал один из пользователей, за несколько дней до блокировки он опубликовал историю со старыми фотографиями и стикером, который указывает на геопозицию в Киеве. Сам он при этом находился в России, а в соцсеть заходил через платный турецкий VPN.

14 марта власти России заблокировали социальные сети Instagram и Facebook на территории страны, вскоре после этого суд признал экстремистской компанию Meta, которой они принадлежат. Поводом для ограничений стало разрешение публиковать на этих платформах призывы к насилию в отношении российских военных.

В апреле исследование показало, что российские блогеры потеряли до 80% дохода в социальных сетях. После блокировки Instagram многие из них пытались перевести аудиторию на другие онлайн-площадки, но немногие пользователи последовали за ними.