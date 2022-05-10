Не рятує навіть VPN: Instagram масово блокує російських користувачів

Власники акаунтів запевняють, що не порушували правил соцмережі, але алгоритми вважають підозрілими зміну IP-адрес або геолокації та банять користувачів.

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Соціальна мережа Instagram почала масово блокувати користувачів із Росії. Про це повідомляє портал "Код Дурова".

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Після заборони Instagram у Росії багато блогерів не знайшли гідної альтернативи та продовжують використовувати соцмережу, обминаючи блокування. За даними ЗМІ, останнім часом випадкових користувачів почали блокувати без пояснення конкретних причин, посилаючись на внутрішні правила та "підозрілу активність".

У бан потрапили росіяни з різною кількістю підписників, у багатьох випадках від 1000 до 140 тис. осіб. Серед них виявився журналіст редакції "Код Дурова".

Правила Instagram передбачають п'ять пунктів, на підставі яких можуть заблокувати обліковий запис:

Публікація контенту, забороненого "Умовами використання";

Публікація контенту, який порушує закон чи права інших;

Повторне вчинення заборонених дій після одного чи кількох попереджень від адміністраторів;

Неприйнятні дії стосовно інших користувачів: переслідування, реклама, пропаганда, спроби знайомства;

Видача себе за іншу особу чи організацію, а також інші форми дезінформації.

"Код Дурова" пише, що проаналізував кілька випадків блокування та не знайшов зазначених порушень із боку користувачів. Творець Telegram-каналу "Наші страхи | Страшні новини" на ім'я Дмитро зібрав понад 140 тисяч підписників у Instagram і запевняє, що соцмережа не надсилала жодних попереджень, поки 8 травня просто не викинула з облікового запису без можливості зайти.

22-річна Анастасія постила картинки та меми на сторінці з 24 тисячами підписників, поки її на початку травня не заблокували без попередження. За її словами, служба підтримки не відповідає на звернення. Instagram може покарати за порушення авторських прав, але алгоритми спочатку видаляють крамольну публікацію та попереджають про порушення.

"Мій особистий аккаунт був досить скромним. Будь-яких порушень із мого боку не було — не пам'ятаю навіть, щоб Instagram із попередженнями видаляв будь-які публікації або історії. З моменту блокування соцмережі в Росії мій середній таймінг використання програми з двох годин знизився до 25 хвилин на день. П'ятого травня мене раптово викинуло з облікового запису", — розповів журналіст "Кода Дурова".

Аналітики порталу презентували свої версії, чому Instagram масово блокує росіян. Однією з найімовірніших причин можливо використання VPN, без якого увійти в соцмережу на території Росії зараз практично неможливо. Алгоритми Instagram можуть вважати підозрілою багаторазову зміну IP-адрес, особливо якщо одним акаунтом користувалися кілька людей, хоча саме це не порушує правила.

"За мірками соцмережі підозріла активність виявляється в накрутці або надто частих діях, схожих на роботу автоматизованої системи (наприклад, ставите забагато лайків, робите багато підписок або навіть пишете дуже багато повідомлень у Direct)", — пояснює ЗМІ.

Малоймовірною, але цілком можливою причиною блокування може бути і фейкова геопозиція, яка налаштовується за допомогою тих самих VPN-сервісів. Як розповів один із користувачів, за кілька днів до блокування він опублікував історію зі старими фотографіями та стікером, який вказує на геопозицію в Києві. Сам він у своїй перебував у Росії, а соцмережа заходив через платний турецький VPN.

14 березня влада Росії заблокувала соціальні мережі Instagram і Facebook на території країни, незабаром після цього суд визнав екстремістською компанію Meta, якій вони належать. Приводом для обмежень став дозвіл публікувати на цих платформах заклики до насильства щодо російських військових.

У квітні дослідження показало, що російські блогери втратили до 80% доходу в соціальних мережах. Після блокування Instagram багато хто з них намагався перевести аудиторію на інші онлайн-майданчики, але не всі користувачі пішли за ними.