Украинские IT-компании пополнили бюджет страны на $2 млрд в условиях войны

Айтишникам удалось сохранить 96% экспорта в первом квартале 2022 года.

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Украинский IT-сектор в первом квартале 2022 года обеспечил украинскому бюджету поступления в размере 2 миллиардов долларов США, сообщает IT Ukraine Association.

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Это рекордный показатель отчислений в государственный бюджет из IT-индустрии. К примеру, за первый квартал 2021 года украинские высокотехнологичные компании перевели в бюджет 1,44 миллиарда долларов. Отмечается, что объем IT-экспорта увеличился на 28%.

В феврале 2022 года объемы IT-экспорта дошли до рекордного показателя в 839 миллионов долларов — это на 43% больше, чем показатели февраля 2021 года (480 млн долларов).

"В новых военных реалиях удалось консолидироваться и быстро переформатироваться благодаря антикризисным бизнес-планам. Большинство компаний сохранило клиентов и объемы своих контрактов. Благодаря этому отрасль остается финансово стабильной, обеспечивает регулярные валютные поступления в экономику Украины и государственный бюджет и платит налоги заранее", — говорится в отчете ассоциации.

Тем не менее, несмотря на военное вторжение Российской Федерации в Украину, 77% компаний на IT-рынке привлекли новых клиентов, а 56% из этих компаний рассчитывают на рост прибыли от 5% до 30%.

Отметим, что в Ассоциацию "IT Ukraine" входит более 110 компаний и 77 тысяч украинских IT-специалистов.

Ранее Фокус рассказывал, как работает IT-сфера во время войны. Сфера ІТ в Украине по результатам минувшего года увеличила объем экспорта услуг до $6,8 млрд. Это более трети всего украинского экспорта. В отрасли работают около 300 тыс. специалистов, медианные зарплаты составляют $2-3 тыс. в зависимости от уровня и специализации.

Также мы сообщали, кто из IT-компаний покинул российский рынок.