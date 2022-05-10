Українські IT-компанії поповнили бюджет країни на $2 млрд в умовах війни

Айтішникам вдалося зберегти 96% експорту в першому кварталі 2022 року.

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Український IT-сектор у першому кварталі 2022 року забезпечив українському бюджету надходження у розмірі 2 мільярди доларів США, повідомляє IT Ukraine Association.

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Це рекордний показник відрахувань до державного бюджету з ІТ-індустрії. Наприклад, за перший квартал 2021 року українські високотехнологічні компанії перевели до бюджету 1,44 мільярда доларів. Зазначається, що обсяг IT-експорту збільшився на 28%.

У лютому 2022 року обсяги IT-експорту сягнули рекордного показника 839 мільйонів доларів — це на 43% більше, ніж показники лютого 2021 року (480 млн доларів).

"У нових воєнних реаліях вдалося консолідуватися та швидко переформатуватися завдяки антикризовим бізнес-планам. Більшість компаній зберегло клієнтів та обсяги своїх контрактів. Завдяки цьому галузь залишається фінансово стабільною, забезпечує регулярні валютні надходження в економіку України та державний бюджет і сплачує податки заздалегідь", — йдеться у звіті асоціації.

Проте, незважаючи на військове вторгнення Російської Федерації в Україну, 77% компаній на IT-ринку залучили нових клієнтів, а 56% із цих компаній розраховують на зростання прибутку від 5% до 30%.

Зазначимо, що до Асоціації "IT Ukraine" входить понад 110 компаній та 77 тисяч українських IT-фахівців.

Раніше Фокус розповідав, як працює ІТ-сфера під час війни. Сфера ІТ в Україні за результатами минулого року збільшила обсяг експорту послуг до $6,8 млрд. Це понад третину всього українського експорту. У галузі працюють близько 300 тис. спеціалістів, медіанні зарплати становлять $2-3 тис. залежно від рівня та спеціалізації.

Також ми повідомляли, хто з IT-компаній залишив російський ринок.