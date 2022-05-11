Мощная атака русских хакеров на Интернет в Украине провалилась: эксперт пояснил почему

С каждой попыткой взлома специалисты делают сеть все более защищенной, чему способствует ее разветвленность. Пользователи почти не ощутили сбоев.

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Десятого мая Россия обрушила на украинских интернет-провайдеров одну из самых сильных кибератак с момента вторжения РФ в нашу страну. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в Facebook объяснил, почему пользователи ничего не заметили.

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По его словам, русские хакеры использовали разные методы, в том числе SYN-флуд — это одна из разновидностей DoS-атак (отказ в обслуживании), которая предусматривает отправку большого количества запросов на подключение по протоколу TCP. Ключевым компаниям-провайдерам пришлось приложить много усилий, но они смогли отразить нападение. В первую очередь потому, что готовились к подобным атакам и уже имеют значительный опыт в этом деле.

Константин Корсун сравнил сети украинских провайдеров с пчелиным роем: в них нет ключевых "точек отказа" и вертикальной структуры, зато есть разветвленные каналы связи. Важную роль сыграл тот факт, что бюрократам не удалось жестко зарегулировать деятельность операторов связи в Украине, несмотря на многочисленные попытки.

"Роль чиновника в деятельности украинских ISP — минимальная и, следовательно, практически отсутствуют коррупция и непрофессионализм. Но есть сумасшедшая естественная бизнес-конкуренция, результатом которой стало большое количество игроков, высокое качество услуг, низкие цены и горизонтальное распределение", — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что в современном обществе Интернет становится основным источником информации и связи, вытесняя телевидение. Он обеспечивает граждан новостями, почтовыми, торговыми услугами, средствами коммуникации, работой, используется в разведке, координации войск, волонтерстве и работе критической инфраструктуры.

"Русские это тоже понимают, поэтому постоянно атакуют интернет-медиа и провайдеров. И с каждой попыткой результатов все меньше, а мы становимся сильнее. И плюс технологические санкции что-то таки дают", — объяснил Корсун. — "Еще оркам самим не хватает времени и возможностей защищать собственные веб-ресурсы".

Специалист отметил, что настоящая кибербезопасность должна быть незаметной для пользователей. С другой стороны, если люди не ощущают на себе атак злоумышленников и не замечают последствий, то начинают сомневаться в целесообразности усилий и финансовых вложений в средства защиты.

"Поэтому я в который раз снимаю свою белоснежную шляпу перед мужественными, профессиональными и скромными работниками украинских интернет-провайдеров. Вы реально крутые. А еще хочу, чтобы все знали об этом", — подытожил Константин в своем посте.

Пресс-служба Госспецсвязи Украины в Телеграм подтвердила масштабные кибератаки на "украинские телекоммуникационные компании". Сайты некоторых из них были частично недоступны, но их сети продолжали работать. Специалисты предполагают, что Россия пыталась использовать взломанные ресурсы для проведения информационно-психологической операции, лишив украинцев связи.

"У некоторых пользователей может быть небольшое ухудшение доступа к Интернету. Но в целом, ни на работу компаний, ни на предоставление услуг потребителям DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует о эффективных системах киберзащиты, которые были построены украинскими представителями телеком-бизнеса", — отмечается в сообщении.

Ранее Запад официально обвинил Россию в кибератаке на спутниковые сети Украины 24 февраля. Взлом системы Viasat повлиял не только на украинскую связь, но и на работу оборудования в нескольких странах Европы — часть модемов вышли из строя и потребовали замены.