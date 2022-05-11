Потужна атака російських хакерів на Інтернет в Україні провалилася: експерт пояснив, чому

З кожною спробою злому фахівці роблять мережу все більш захищеною, чому сприяє її розгалуженість. Користувачі майже не відчули збоїв.

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Десятого травня Росія обрушила на українських інтернет-провайдерів одну з найсильніших кібератак із моменту вторгнення РФ у нашу країну. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у Facebook пояснив, чому користувачі нічого не помітили.

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За його словами, російські хакери використовували різні методи, зокрема SYN-флуд — це один із різновидів DoS-атак (відмова в обслуговуванні), що передбачає відправлення великої кількості запитів на підключення за протоколом TCP. Ключовим компаніям-провайдерам довелося докласти багато зусиль, але вони змогли відбити напад. Насамперед тому, що готувалися до подібних атак і вже мають значний досвід у цій справі.

Костянтин Корсун порівняв мережі українських провайдерів із бджолиним роєм: у них немає ключових "точок відмови" та вертикальної структури, зате є розгалужені канали зв'язку. Важливу роль відіграв той факт, що бюрократам не вдалося жорстко зарегулювати діяльність операторів зв'язку в Україні, незважаючи на численні спроби.

"Роль чиновника у діяльності українських ISP — мінімальна й, отже, практично відсутні корупція і непрофесіоналізм. Але є божевільна природна бізнес-конкуренція, результатом якої стала велика кількість гравців, висока якість послуг, низькі ціни та горизонтальний розподіл", — прокоментував експерт.

Він додав, що в суспільстві Інтернет стає основним джерелом інформації та зв'язку, витісняючи телебачення. Він забезпечує громадян новинами, поштовими, торговими послугами, засобами комунікації, роботою, використовується у розвідці, координації військ, волонтерстві та роботі критичної інфраструктури.

"Росіяни це теж розуміють, тому постійно атакують інтернет-медіа та провайдерів. І з кожною спробою результатів усе менше, а ми стаємо сильнішими. І плюс технологічні санкції щось таки дають", — пояснив Корсун. — "Ще оркам самим не вистачає часу та можливостей захищати власні вебресурси".

Фахівець зазначив, що справжня кібербезпека має бути непомітною для користувачів. З іншого боку, якщо люди не відчувають на собі атак зловмисників і не помічають наслідків, то починають сумніватися у доцільності зусиль і фінансових вкладень у засоби захисту.

"Тому я вкотре знімаю свій білий капелюх перед мужніми, професійними та скромними працівниками українських інтернет-провайдерів. Ви реально круті. А ще хочу, щоб усі знали про це", — підсумував Костянтин у своєму дописі.

Пресслужба Держспецзв'язку України у Телеграмі підтвердила масштабні кібератаки на "українські телекомунікаційні компанії". Сайти деяких із них були частково недоступні, але їхні мережі продовжували працювати. Фахівці припускають, що Росія намагалася використати зламані ресурси для проведення інформаційно-психологічної операції, позбавивши українців зв'язку.

"У деяких користувачів може бути невелике погіршення доступу до Інтернету. Але в цілому, ні на роботу компаній, ні на надання послуг споживачам DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, побудовані українськими представниками телеком-бізнесу", — зазначається у повідомленні.

Раніше Захід офіційно звинуватив Росію у кібератаці на супутникові мережі України 24 лютого. Злом системи Viasat вплинув не лише на український зв'язок, а й на роботу обладнання в кількох країнах Європи — частина модемів вийшли з ладу та вимагали заміни.