Лазерный спутниковый Интернет сработал на орбите: передали 25 ГБ данных за 40 минут

Военные США планируют использовать спутники для обеспечения связи на Земле и передачи секретных данных.

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Военные США протестировали на низкой околоземной орбите технологию межспутниковой лазерной связи Mandrake 2. Об этом эксперименте стало известно изданию Space News.

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По данным компании-поставщика CACI International, летом 2021 года Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США запустило на орбиту два небольших спутника, которые 14 апреля установили друг с другом лазерную связь и поддерживали ее в течении 40 минут при помощи оптических терминалов. За это время им удалось передать и получить более 25 ГБ данных на расстоянии около 100 км.

Эксперимент Mandrake 2 провело Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) при поддержке Агентства космического развития и Исследовательской лабораторией ВВС. Лазерная связь пригодится группировке новых американских военных cпутников Blackjack — DARPA планирует запустить их в 2022 году.

Директор Агентства космического развития (Space Development Agency или SDA) Дерек Турнир заявил, что ведомство стремится построить ячеистую сеть, известную как "транспортный слой" (Transport Layer), которая позволит спутникам быстро обмениваться информацией на низкой орбите и помогать в проведении военных операций на земле. Для этого власти США используют уже имеющиеся на коммерческом рынке спутниковые платформы и лазерные оптические терминалы. По его словам, успех эксперимента Mandrake 2 подтверждает эффективность этих устройств, поэтому после запуска массового производства оптических терминалов последние будут закупать в готовом виде для снижения затрат.

"С помощью коммерческой лазерной связи мы продемонстрировали, что можем обеспечить спутниковую связь, и показали на практике, что это уже не так сложно, что мы действительно можем сделать это с помощью коммерческих платформ и технологий лазерной связи", — сказал Турнир во время онлайн-мероприятия Клуба потомакских офицеров 17 мая.

Дерек Турнир добавил, что осенью 2022 года SDA планирует запустить первую партию из 20 спутников, а в 2024 — еще 126. По его словам, не все спутники из первой партии получат терминалы лазерной связи, зато ими оборудуют все аппараты из второй партии. Оборудование может обеспечить не только межспутниковую связь, но и связь с Землей и космическим транспортом.

Стоит отметить, что в прошлом году эксперимент SDA по тестированию космической связи с треском провалился. США отправили на орбиту два спутника от компании General Atomics с лазерными терминалами, однако они упали, так и не связавшись друг с другом.

После вторжения ВС РФ спутниковая сеть Илона Маска Starlink раздает Интернет жителям деоккупированных районов Украины. Терминалы связи поддерживают работу украинских провайдеров, инфраструктура которых повреждена.

Писали также, что Россия планирует запустить свой спутниковый Интернет под названием "Гонец". Как заявили в корпорации Роскосмос, спутники должны обеспечивать связь для мобильных и стационарных устройств.