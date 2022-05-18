Лазерний супутниковий Інтернет спрацював на орбіті: передали 25 ГБ даних за 40 хвилин

Військові США планують використовувати супутники для забезпечення зв'язку на Землі та передачі секретних даних.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Військові США протестували на низькій навколоземній орбіті технологію міжсупутникового лазерного зв'язку Mandrake 2. Про цей експеримент стало відомо Space News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

За даними компанії-постачальника CACI International, влітку 2021 року Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США запустило на орбіту два невеликі супутники, які 14 квітня встановили один з одним лазерний зв'язок і підтримували його протягом 40 хвилин за допомогою оптичних терміналів. За цей час їм вдалося передати та отримати понад 25 ГБ даних на відстані близько 100 км.

Експеримент Mandrake 2 провело Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) за підтримки Агентства космічного розвитку та Дослідницької лабораторії ВПС. Лазерний зв'язок стане в пригоді угрупованню нових американських військових супутників Blackjack — DARPA планує запустити їх у 2022 році.

Директор Агентства космічного розвитку (Space Development Agency або SDA) Дерек Турнір заявив, що відомство прагне побудувати осередкову мережу, відому як "транспортний шар" (Transport Layer), яка дозволить супутникам швидко обмінюватися інформацією на низькій орбіті та допомагати у проведенні військових операцій на землі. Для цього влада США використовує вже наявні на комерційному ринку супутникові платформи та лазерні оптичні термінали. За його словами, успіх експерименту Mandrake 2 підтверджує ефективність цих пристроїв, тому після запуску масового виробництва оптичних терміналів останні закуповуватимуть у готовому вигляді для зниження витрат.

"За допомогою комерційного лазерного зв'язку ми продемонстрували, що можемо забезпечити супутниковий зв'язок, і показали на практиці, що це вже не так складно, що ми справді можемо зробити це за допомогою комерційних платформ та технологій лазерного зв'язку", — сказав Турнір під час онлайн-заходу Potomac Officers Club 17 травня.

Дерек Турнір додав, що восени 2022 року SDA планує запустити першу партію з 20 супутників, а 2024 — ще 126. За його словами, не всі супутники з першої партії отримають термінали лазерного зв'язку, зате ними обладнають усі апарати з другої партії. Обладнання може забезпечити як міжсупутниковий зв'язок, а й зв'язок із Землею і космічним транспортом.

Варто зазначити, що минулого року експеримент SDA із тестування космічного зв'язку з тріском провалився. США відправили на орбіту два супутники від компанії General Atomics із лазерними терміналами, проте вони впали, так і не зв'язавшись один з одним.

Після вторгнення ЗС РФ супутникова мережа Ілона Маска Starlink роздає Інтернет мешканцям деокупованих районів України. Термінали зв'язку підтримують роботу українських провайдерів, інфраструктуру яких пошкоджено.

Писали також, що Росія планує запустити свій супутниковий Інтернет під назвою "Гонець". Супутники повинні забезпечувати зв'язок для мобільних та стаціонарних пристроїв.