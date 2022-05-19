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Создан монитор, превращающий плоское изображение в 3D: как он работает (видео)

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Acer, SpatialLabs View
Фото: Acer | 3D-монитор SpatialLabs View от Acer

Новая технология позволяет смотреть 3D-контент без специальной гарнитуры.

Тайваньская компания Acer разработала стереоскопический монитор SpatialLabs View, который показывает 3D-картинку без специальных очков. Подробности стали известны изданию ArsTechnica.

SpatialLabs View используют новую аппаратно-программную технологию Acer, чтобы преобразовывать 2D-контент в стереоскопическое 3D. Специальный оптический объектив, две камеры слежения за глазами и искусственный интеллект, заставляют плоские объекты на экране выглядеть трехмерными без каких-либо дополнительных приборов — они создают набор изображений для каждого глаза и проецируя их через оптическую линзу туда, куда смотрит пользователь.

SpatialLabs View придает объем изображению в видеоиграх, фотографиях, роликах YouTube и компьютерном проектировании (Computer-aided design). Acer стремилась помочь создателям контента, таким как проектировщики, дизайнеры, аниматоры и разработчики увидеть, как их работы будут выглядеть в 3D без необходимости рендеринга, занимающего много времени.

Характеристики портативного монитора SpatialLabs View:

  • IPS-панель с диагональю 15,6-дюймов;
  • Встроенная батарея;
  • яркость 323 нит;
  • контрастность 1200:1;
  • цветовая гамма 100% Adobe RGB;
  • 4K-разрешение в режиме 2D;
  • плотность 282,4 пикселя на дюйм;
  • частота обновления 60 Гц;
  • время отклика до 30 мс;
  • точная передача цветов из Delta E<2.

Минимальные требования для настольных компьютеров:

  • ЦП — Intel Core i7 (или лучше),
  • Графический процессор — NVIDIA GeForce RTX 2080 (или выше).

Минимальные требования для портативных систем:

  • ЦП — Intel Core i7 (или лучше),
  • Графический процессор — NVIDIA GeForce RTX 3070ti (или выше).

Разработчики сообщают, что SpatialLabs View обеспечивает стереоскопическое 3D в видеоиграх с платформой SpatialLabs TrueGame — она предоставит предварительно настроенные 3D-профили для каждой игры, которые будут запускаться автоматически. Согласно сайту, в момент релиза мониторы будут поддерживать более 50 проектов, в том числе AAA-уровня. Компания Acer пообещала каждый месяц добавлять в список новые игры. SpatialLabs View выпустят на рынок летом 2022 года по цене в $1099.

"Это возможно, потому что игры в основном создаются с учетом трех измерений: разработчики включают информацию о глубине в каждую сцену и объект, которые они создают. SpatialLabs использует эту уже существующую информацию для представления игр в стереоскопическом 3D", — цитирует Acer сайт ArsTechnica.

Acer SpatialLabs View
Видеоигра на мониторе Acer SpatialLabs View
Фото: Acer

Модель Pro предлагают использовать для демонстраций в выставочных залах благодаря креплениям VESA, специальному дизайну корпуса, системе распознавания жестов и емкому аккумулятору, которому хватит заряда до 5 часов работы. Она также предназначена для профессиональных создателей контента и поддерживает популярные форматы файлов: OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND, PLY, DAE, IGS и Datasmith, что позволяет использовать программное обеспечение для 3D-дизайна, такое как Cinema. 4D, Revit и SolidWorks. Acer пока не разглашает стоимость или дату выхода SpatialLabs View Pro.

Ранее эксперты предположили, что самыми популярными в 2022 году будут 8K-дисплеи. Опрос показал, что многих потребителей уже не устраивает разрешение 4K и они стремятся обновить свои телевизоры или мониторы.

Писали также, почему "умные" телевизоры лучше компьютерных мониторов. С каждым годом панели SmartTV получают все больше функций, оставаясь самостоятельными устройствами, а не просто придатком к компьютеру.