Создан монитор, превращающий плоское изображение в 3D: как он работает (видео)
Новая технология позволяет смотреть 3D-контент без специальной гарнитуры.
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Тайваньская компания Acer разработала стереоскопический монитор SpatialLabs View, который показывает 3D-картинку без специальных очков. Подробности стали известны изданию ArsTechnica.
SpatialLabs View используют новую аппаратно-программную технологию Acer, чтобы преобразовывать 2D-контент в стереоскопическое 3D. Специальный оптический объектив, две камеры слежения за глазами и искусственный интеллект, заставляют плоские объекты на экране выглядеть трехмерными без каких-либо дополнительных приборов — они создают набор изображений для каждого глаза и проецируя их через оптическую линзу туда, куда смотрит пользователь.
SpatialLabs View придает объем изображению в видеоиграх, фотографиях, роликах YouTube и компьютерном проектировании (Computer-aided design). Acer стремилась помочь создателям контента, таким как проектировщики, дизайнеры, аниматоры и разработчики увидеть, как их работы будут выглядеть в 3D без необходимости рендеринга, занимающего много времени.
Характеристики портативного монитора SpatialLabs View:
- IPS-панель с диагональю 15,6-дюймов;
- Встроенная батарея;
- яркость 323 нит;
- контрастность 1200:1;
- цветовая гамма 100% Adobe RGB;
- 4K-разрешение в режиме 2D;
- плотность 282,4 пикселя на дюйм;
- частота обновления 60 Гц;
- время отклика до 30 мс;
- точная передача цветов из Delta E<2.
Минимальные требования для настольных компьютеров:
- ЦП — Intel Core i7 (или лучше),
- Графический процессор — NVIDIA GeForce RTX 2080 (или выше).
Минимальные требования для портативных систем:
- ЦП — Intel Core i7 (или лучше),
- Графический процессор — NVIDIA GeForce RTX 3070ti (или выше).
Разработчики сообщают, что SpatialLabs View обеспечивает стереоскопическое 3D в видеоиграх с платформой SpatialLabs TrueGame — она предоставит предварительно настроенные 3D-профили для каждой игры, которые будут запускаться автоматически. Согласно сайту, в момент релиза мониторы будут поддерживать более 50 проектов, в том числе AAA-уровня. Компания Acer пообещала каждый месяц добавлять в список новые игры. SpatialLabs View выпустят на рынок летом 2022 года по цене в $1099.
"Это возможно, потому что игры в основном создаются с учетом трех измерений: разработчики включают информацию о глубине в каждую сцену и объект, которые они создают. SpatialLabs использует эту уже существующую информацию для представления игр в стереоскопическом 3D", — цитирует Acer сайт ArsTechnica.
Модель Pro предлагают использовать для демонстраций в выставочных залах благодаря креплениям VESA, специальному дизайну корпуса, системе распознавания жестов и емкому аккумулятору, которому хватит заряда до 5 часов работы. Она также предназначена для профессиональных создателей контента и поддерживает популярные форматы файлов: OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND, PLY, DAE, IGS и Datasmith, что позволяет использовать программное обеспечение для 3D-дизайна, такое как Cinema. 4D, Revit и SolidWorks. Acer пока не разглашает стоимость или дату выхода SpatialLabs View Pro.
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