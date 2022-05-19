Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео)

Нова технологія дозволяє дивитися 3D-контент без спеціальної гарнітури.

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Тайванська компанія Acer розробила стереоскопічний монітор SpatialLabs View, що показує 3D-картинку без спеціальних окулярів. Подробиці стали відомі виданню ArsTechnica.

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SpatialLabs View використовують нову апаратно-програмну технологію Acer, щоб перетворювати 2D-контент на стереоскопічний 3D. Спеціальний оптичний об'єктив, дві камери стеження за очима та штучний інтелект, змушують плоскі об'єкти на екрані виглядати тривимірними без будь-яких додаткових приладів — вони створюють набір зображень для кожного ока та проєктуючи їх через оптичну лінзу туди, куди дивиться користувач.

SpatialLabs View надає об'єм зображенню у відеоіграх, фотографіях, роликах YouTube та комп'ютерному проєктуванні (Computer-aided design). Acer прагнула допомогти творцям контенту, таким як проєктувальники, дизайнери, аніматори та розробники побачити, як їхні роботи будуть виглядати в 3D без необхідності рендерингу, що займає багато часу.

Характеристики портативного монітора SpatialLabs View:

IPS-панель із діагоналлю 15,6-дюймів;

Вбудована батарея;

яскравість 323 ніт;

контрастність 1200:1;

колірна гама 100% Adobe RGB;

4K-розширення в режимі 2D;

щільність 282,4 пікселя на дюйм;

частота оновлення 60 Гц;

час відгуку до 30 мс;

точна передача кольорів з Delta E<2.

Мінімальні вимоги для настільних комп'ютерів:

ЦП — Intel Core i7 (або краще);

Графічний процесор — NVIDIA GeForce RTX 2080 (або вище).

Мінімальні вимоги для портативних систем:

ЦП — Intel Core i7 (або краще);

Графічний процесор — NVIDIA GeForce RTX 3070ti (або вище).

Розробники повідомляють, що SpatialLabs View забезпечує стереоскопічний 3D у відеоіграх з платформою SpatialLabs TrueGame — вона надасть попередньо налаштовані 3D-профілі для кожної гри, які запускатимуться автоматично. Згідно з сайтом, в момент релізу монітори підтримуватимуть понад 50 проєктів, зокрема AAA-рівня. Компанія Acer пообіцяла щомісяця додавати до списку нові ігри. SpatialLabs View випустять на ринок влітку 2022 року за ціною $1099.

"Це можливо, тому що ігри здебільшого створюють з урахуванням трьох вимірювань: розробники включають інформацію про глибину в кожну сцену та об'єкт, які вони створюють. SpatialLabs використовує цю вже наявну інформацію для представлення ігор у 3D стереоскопічному", — цитує Acer сайт ArsTechnica.

[ + – ] Відеогра на моніторі Acer SpatialLabs View Фото: Acer

Модель Pro пропонують використовувати для демонстрацій у виставкових залах завдяки кріпленням VESA, спеціальному дизайну корпусу, системі розпізнавання жестів та місткому акумулятору, якому вистачить заряду до 5 годин роботи. Вона також призначена для професійних творців контенту та підтримує популярні формати файлів: OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND, PLY, DAE, IGS та Datasmith, що дозволяє використовувати програмне забезпечення для 3D-дизайну, таке як Cinema. 4D, Revit та SolidWorks. Acer поки що не розголошує вартість або дату виходу SpatialLabs View Pro.

Раніше експерти припустили, що найпопулярнішими у 2022 році будуть 8K-дисплеї. Опитування показало, що багато споживачів вже не влаштовує розширення 4K і вони прагнуть оновити свої телевізори або монітори.

Писали також, чому "розумні" телевізори кращі за комп'ютерні монітори. З кожним роком панелі SmartTV отримують все більше функцій, залишаючись самостійними пристроями, а не придатком до комп'ютера.