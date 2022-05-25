Названы самые популярные смартфоны в Европе: Xiaomi набирает обороты

На европейский рынок сильно повлияла война в Украине, хотя высокий спрос на гаджеты сохраняется. Всего за три месяца в регионе продали 4,1 млн устройств.

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Samsung опередила Apple по продаже смартфонов в Европе по итогам первого квартала 2022 года. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании Canalys Research.

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В первые три месяца 2022 года поставки смартфонов составили 41,7 млн единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Доля рынка Samsung составила 35%, точно так же, как и в первом квартале прошлого года, однако сумела продать на 9% меньше смартфонов (14,6 млн против 16,1 млн единиц). По мнению аналитиков, первенство Samsung обеспечило восстановление спроса на модели низкой и средней ценовых категорий.

Apple заняла второе место с 21% рынка благодаря высокому спросу на iPhone 13, который вышел прошлой осенью. Всего компания отгрузила 8,9 млн своих смартфонов, на 1% больше, чем в 2021-м.

Xiaomi оказалась на третьем месте из-за успешного выпуска Redmi Note 11, который позволил ей занять 20% рынка.

Пятерку лидеров завершили realme и OPPO с долями 5% (2,1 млн) и 4% (1,8 млн) соответственно, остальные поделили между собой 15%.

[ + – ] Статистика продаж смартфонов в Европе

Аналитик Canalys Research Рунар Бьорховде добавил, что падение продаж смартфонов в Европе в основном связано с войной между Россией и Украиной — поставки в эти страны упали на 31% и 51%. В остальных же европейских государствах спрос упал всего на 3,5%, то есть значительно не изменился.

"Но продолжающаяся война довела инфляцию до рекордного уровня, а доверие потребителей падает. Настоящим испытанием для рынка смартфонов станут следующие два квартала, когда действительно начнут ощущаться экономические последствия войны", — отметил эксперт.

[ + – ] График продаж смартфонов в Европе от Canalys

Его коллега Аюш Шастри добавил, что поставщики наращивают производство, несмотря на сложную ситуацию. Меняющийся спрос и ограниченное предложение позволили новым компаниям выйти на рынок и занять свою нишу. Бренды realme и vivo сосредоточились на на "непрямых каналах" розничной торговли и электронной коммерции, чем добились значительного успеха.

"Поскольку отрасль сталкивается со многими рисками как со стороны предложения, так и со стороны спроса, улучшение партнерских отношений с конкретными каналами будет иметь ключевое значение для поставщиков в предстоящие кварталы. Конкуренция внутри канала высока, и у поставщиков есть уникальная возможность помочь дифференцировать предложения своих партнеров по каналу и построить более прочные долгосрочные отношения", — прокомментировал Аюш Шастри.

Ранее писали, что Samsung сделает смартфоны вдвое умнее благодаря новому стандарту флэш-памяти (UFS 4.0). Она обеспечит пропускную способность 23,2 Гбит/с на полосу, тогда как предыдущее поколение — только 11,6 Гбит/с.

Писали также, как эксперты выявили самые радиоактивные смартфоны на рынке. Они измерили ионизирующее излучение устройств известных брендов, к счастью, ни в одном из случаев показатель не превысил допустимый порог в 2 ватта на килограмм. Сильнее всего "фонят" Allview P7 Pro, Motorola edge и Allview X4 Soul.