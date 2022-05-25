Названі найпопулярніші смартфони в Європі: Xiaomi набирає обертів

На європейський ринок вплинула війна в Україні, хоча високий попит на гаджети зберігається. Всього за три місяці в регіоні продали 4,1 млн пристроїв.

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Samsung випередила Apple із продажу смартфонів у Європі за підсумками першого кварталу 2022 року. Про це свідчить звіт аналітичної компанії Canalys Research.

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У перші три місяці 2022 року постачання смартфонів склали 41,7 млн одиниць, що на 10% менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021-го. Частка ринку Samsung склала 35%, так само як і в першому кварталі минулого року, проте зуміла продати на 9% менше смартфонів (14,6 млн проти 16,1 млн одиниць). На думку аналітиків, першість Samsung забезпечила відновлення попиту на моделі низької та середньої цінових категорій.

Apple посіла друге місце з 21% ринку завдяки високому попиту на iPhone 13, який вийшов минулої осені. Загалом компанія відвантажила 8,9 млн своїх смартфонів, що на 1% більше, ніж у 2021-му.

Xiaomi опинилася на третьому місці через успішний випуск Redmi Note 11, який дозволив їй зайняти 20% ринку.

П'ятірку лідерів завершили realme та OPPO з частками 5% (2,1 млн) та 4% (1,8 млн) відповідно, решта поділили між собою 15%.

[ + – ] Статистика продажів смартфонів у Європі

Аналітик Canalys Research Рунар Бйорховде додав, що падіння продажів смартфонів у Європі здебільшого пов'язане з війною між Росією та Україною — постачання до цих країн впало на 31% і 51%. У решті європейських держав попит упав лише на 3,5%, тобто значно не змінився.

"Але війна, що триває, довела інфляцію до рекордного рівня, а довіра споживачів падає. Справжнім випробуванням для ринку смартфонів стануть наступні два квартали, коли дійсно почнуть відчуватися економічні наслідки війни", — зазначив експерт.

[ + – ] Графік продажів смартфонів у Європі від Canalys

Його колега Аюш Шастрі додав, що постачальники нарощують виробництво, попри складну ситуацію. Попит, що змінюється, і обмежена пропозиція дозволили новим компаніям вийти на ринок і зайняти свою нішу. Бренди realme і vivo зосередилися на "непрямих каналах" роздрібної торгівлі та електронної комерції, чим досягли значного успіху.

"Оскільки галузь стикається з багатьма ризиками як з боку пропозиції, так і з боку попиту, покращення партнерських відносин з конкретними каналами матиме ключове значення для постачальників у майбутні квартали. Конкуренція всередині каналу висока, і постачальники мають унікальну можливість допомогти диференціювати пропозиції своїх партнерів по каналу та побудувати міцніші довгострокові відносини", — прокоментував Аюш Шастрі.

Раніше писали, що Samsung зробить смартфони вдвічі розумнішими завдяки новому стандарту флешпам'яті (UFS 4.0). Вона забезпечить пропускну здатність 23,2 Гбіт/с на смугу, тоді як попереднє покоління — лише 11,6 Гбіт/с.

Писали також, як експерти виявили радіоактивні смартфони на ринку. Вони виміряли іонізуюче випромінювання пристроїв відомих брендів, на щастя, у жодному випадку показник не перевищив допустимий поріг у 2 вати на кілограм. Найсильніше "фонять" Allview P7 Pro, Motorola edge та Allview X4 Soul.