Интернет в России будет работать очень медленно и под присмотром Генпрокуратуры

Пока Роскомнадзор заставляет операторов замедлять трафик, Google отключает от своих серверов российских провайдеров.

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Недавно стало известно, что компания Google отключила от серверов, отвечающих за скорость передачи данных, нескольких российских интернет-провайдеров. Об этом сообщает rbc.ru

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Издание передает, что от системы Google Global Cache американского IT-гиганта были отключены провайдеры "Радиосвязь"и "МФТИ-Телеком". Первому оператору сообщили, что оборудование отключено и будет изъято "в связи с изменением правовой практики", второй оператор причины отключения не сообщает. В видеосюжете РБК речь идет о "нескольких провайдерах", однако названия компаний не упоминаются.

Оборудование Google Global Cache устанавливают многие провайдеры в разных странах, так как оно дает возможность снизить нагрузку на сети и увеличить скорость загрузки контента, что, конечно, ценится пользователями. Теперь все эти процессы у выше названных операторов будут проходить куда медленнее.

СМИ пишет, что крупные операторы связи, такие как "Ростелеком", МТС, "МегаФон", "не наблюдают проблем с подключением к Google Global Cache". В "Билайн", "Т2 РТК Холдинга" и "Эр-Телеком Холдинге" ситуацию с серверами никак не прокомментировали.

Российские эксперты полагают, что банкротство ООО "Гугл", дочерней компании Google, тут вовсе не при чем, потому как "дочка" "не занималась обслуживанием серверов Google Global Cache". Также они подчеркивают, что если Google прекратит предоставлять сервис всем провайдерам из РФ, загрузка такого "тяжелого" контента, как видео высокого разрешения, значительно замедлится, да и любого другого контента тоже. По словам телеком-специалистов, провайдеры будут вынуждены закупать другое оборудование и тратиться на его обслуживание, что, несомненно приведет к росту цен на услуги. Проблема еще и в том, что не исключен рост нагрузки на сети, отчего стабильность работы каналов нарушится.

"Если раньше было много источников контента и можно было использовать тот, который ближе, то при массовом отключении серверов весь трафик ляжет на несколько зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности, будут менее устойчивы перед DDoS-атаками и т.д.", — пишет медиа.

Также стало известно, что регулятор Роскомнадзор привлек прокуратуру к проверкам региональных провайдеров на предмет блокировки контента соцсетей, медиа, запрещенных в РФ, и фильтрации трафика. Как сообщил источник, в его компанию пришли представители из прокуратуры и Росконадзора. Проверка заключалась в том, что чиновники подключились к Wi-Fi и пытались скачать и запустить приложения запрещенных ресурсов. РБК пишет, что правительство наложило мораторий на проверки, однако они активно проводятся с начала мая. В ведомстве их аргументировали "многочисленными компьютерными атаками на российскую информационную инфраструктуру". И добавили, что провайдеры и операторы связи должны неукоснительно выполнять требования, предъявляемые к их работе. В Генпрокуратуре факт проверок не прокомментировали.

Напомним, что с начала вторжения войск РФ на территорию Украины, Роскомнадзор заблокировал ряд иностранных соцсетей "за экстремизм", а некоторые СМИ объявил иноагентами.

Ранее мы сообщали, что в России начнет работать система распознавания личностей "Досмотр". Она будет проверять людей на предмет их потенциальной опасности для окружающих. При проверке будут анализироваться данные аккаунтов граждан из разных соцсетей.