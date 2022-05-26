Інтернет у Росії працюватиме дуже повільно та під наглядом Генпрокуратури

Поки Роскомнагляд змушує операторів уповільнювати трафік, Google відключає від своїх серверів російських провайдерів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нещодавно стало відомо, що компанія Google відключила від серверів, які відповідають за швидкість передачі даних, кількох російських інтернет-провайдерів. Про це повідомляє rbc.ru

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Видання передає, що від системи Google Global Cache американського IT-гіганта відключені провайдери "Радіозв'язок" та "МФТІ-Телеком". Першому оператору повідомили, що обладнання відключено та його вилучать "у зв'язку зі зміною правової практики", другий оператор причини відключення не повідомляє. У відеосюжеті РБК йдеться про "кілька провайдерів", проте назви компаній не згадують.

Обладнання Google Global Cache встановлює багато провайдерів у різних країнах тому, що воно дає можливість знизити навантаження на мережі та збільшити швидкість завантаження контенту, що, звичайно, цінують користувачі. Тепер усі ці процеси у вищеназваних операторів проходитимуть значно повільніше.

ЗМІ пише, що великі оператори зв'язку, такі як "Ростелеком", МТС, "Мегафон", "не спостерігають проблем із підключенням до Google Global Cache". У "Білайн", "Т2 РТК Холдингу" та "Ер-Телеком Холдингу" ситуацію з серверами ніяк не прокоментували.

Російські експерти вважають, що банкрутство ТОВ "Гугл", дочірньої компанії Google, тут зовсім ні до чого, тому що "дочка" "не займалася обслуговуванням серверів Google Global Cache". Також вони наголошують, що якщо Google припинить надавати сервіс усім провайдерам з РФ, завантаження такого "важкого" контенту, як відео високої роздільної здатності, значно сповільниться, та й будь-якого іншого контенту теж. За словами телеком-фахівців, провайдери будуть змушені закуповувати інше обладнання та витрачатися на його обслуговування, що, безсумнівно, призведе до зростання цін на послуги. Проблема ще й у тому, що цілком ймовірне зростання навантаження на мережі, через що стабільність роботи каналів порушиться.

"Якщо раніше було багато джерел контенту і можна було використовувати те, що ближче, то в разі масового відключення серверів весь трафік ляже на кілька закордонних каналів, які можуть мати менше резерву за пропускною здатністю, будуть менш стійкі перед DDoS-атаками тощо", — пише медіа.

Також стало відомо, що регулятор Роскомнагляд залучив прокуратуру до перевірок регіональних провайдерів на предмет блокування контенту соцмереж, медіа, заборонених у РФ, та фільтрації трафіку. Як повідомило джерело, до його компанії прийшли представники з прокуратури та Росконадзору. Перевірка полягала в тому, що чиновники під'єдналися до Wi-Fi й намагалися завантажити та запустити програми заборонених ресурсів. РБК пише, що уряд наклав мораторій на перевірки, проте їх активно проводять з початку травня. У відомстві їх аргументували "чисельними комп'ютерними атаками на російську інформаційну інфраструктуру". І додали, що провайдери та оператори зв'язку повинні неухильно виконувати вимоги до їх роботи. В Генпрокуратурі факт перевірок не прокоментували.

Нагадаємо, що з початку вторгнення військ РФ на територію України, Роскомнагляд заблокував низку іноземних соцмереж "за екстремізм", а деякі ЗМІ оголосив іноагентами.

Раніше ми повідомляли, що в Росії почне працювати система розпізнавання особистостей "Огляд". Вона перевірятиме людей щодо їхньої потенційної небезпеки для оточення. Під час перевірки аналізуватимуть дані облікових записів громадян з різних соцмереж.