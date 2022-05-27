"В будущем воевать придется роботам и дронам": генерал армии США о том, как победить РФ

Война в Украине показала, как развитие технологий меняет способы ведения боевых действий.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Войны будущего будут сильно отличаться из-за стремительного развития роботов, беспилотников и других технологий. Об этом генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, рассказал выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте, передает Alabaria News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам военного, в течение следующих 25-30 лет фундаментальный характер войны и ее средства будут быстро меняться. Вскоре ведущие страны будут сражаться друг с другом при помощи роботизированной боевой техники, оснащенной искусственным интеллектом: танков, самолетов и кораблей. Кроме того, военные будут широко использовать 3D-печать, а также инженерную психологию (human engineering) — науку о взаимодействии операторов и машин.

Марк Милли подчеркнул, что армия США не может цепляться за старые концепции ведения войны и вооружение, ведь для сдерживания врага необходимо модернизировать технику. По его словам, офицеры-выпускники должны будут изменить способ мышления, подготовки и ведения боевых действий.

"Вероятность серьезного международного конфликта между великими державами увеличивается, а не уменьшается. Каким бы превосходством мы ни наслаждались в военном отношении в течение последних 70-ти лет, оно быстро сокращается, и Соединенным Штатам, по сути, уже бросают вызов во всех областях ведения войны в космосе, киберпространстве, на море, в небе и, конечно же, на земле", — отметил американский генерал.

Судя по тому, что происходит с Украиной, в будущем конфликты станут очень сложными, с неуловимыми врагами и сражениями в городских условиях. Для них потребуется высокоточное оружие большой дальности и другие передовые технологии.

США передает Украине новые беспилотники и другие виды вооружения — в некоторых случаях они находились только на ранних этапах разработки. К примеру, запускаемые с плеча беспилотники-камикадзе Switchblade уже используются против российских войск, хотя они еще не были приняты на вооружение самими американцами.

По мере того, как война в Украине меняется — от неудачной попытки ВС РФ захватить Киев до боев за города на Донбассе — возрастает потребность в различных видах оружия. В первые недели США и другие партнеры поставляли украинцам в основном высокоточному оружию большой дальности, такому как ракеты Stinger и Javelin, но теперь акцент делается на артиллерию и увеличение поставок гаубиц.

Ранее Фокус писал, почему армия роботов не поможет России победить в войне. Еще в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу хвастался, что РФ начала массовое производство роботизированной боевой техники. Как выяснили эксперты, хваленые российские машины содержат в основном импортную электронику, поставки которой остановились из-за санкций в связи с вторжением в Украину. Россия начала использовать в своих беспилотниках коммерческие и промышленные чипы, которые не предназначены для боевых условий и часто выходят из строя.

Писали также, что дешевая электроника в российских БПЛА могла оказаться из-за коррупции. Зарубежные эксперты предполагают, что в результате хищения средств производителям пришлось ставить на новейшие модели дронов "Орлан-10" комплектующие, которые слабо защищены от средств радиоэлектронной борьбы, поэтому ВСУ их легко сбивают.