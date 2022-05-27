"У майбутньому воювати доведеться роботам та дронам": генерал армії США про те, як перемогти РФ

Війна в Україні показала, як розвиток технологій змінює засоби ведення бойових дій.

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Війни майбутнього сильно відрізнятимуться через стрімкий розвиток роботів, безпілотників та інших технологій. Про це генерал армії США Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, розповів випускникам Військової академії у Вест-Пойнті, повідомляє Alabaria News.

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За словами військового, протягом наступних 25-30 років фундаментальний характер війни та її засоби швидко змінюватимуться. Незабаром провідні країни боротимуться одна з одною за допомогою роботизованої бойової техніки, оснащеної штучним інтелектом: танків, літаків та кораблів. Крім того, військові широко використовуватимуть 3D-друк, а також інженерну психологію (human engineering) — науку про взаємодію операторів та машин.

Марк Міллі наголосив, що армія США не може чіплятися за старі концепції ведення війни та озброєння, адже для стримування ворога необхідно модернізувати техніку. За його словами, офіцери-випускники повинні будуть змінити спосіб мислення, підготовки та ведення бойових дій.

"Імовірність серйозного міжнародного конфлікту між великими державами збільшується, а не зменшується. Якою б перевагою ми не насолоджувалися у військовому відношенні протягом останніх 70 років, воно швидко скорочується, і Сполученим Штатам, по суті, вже кидають виклик у всіх галузях ведення війни в космосі, кіберпросторі, на морі, в небі й, звичайно ж, на землі", — зазначив американський генерал.

Зважаючи на те, що відбувається з Україною, в майбутньому конфлікти стануть дуже складними, з невловними ворогами та битвами в міських умовах. Для них потрібна високоточна зброя великої дальності та інші передові технології.

США передає Україні нові безпілотники та інші види озброєння — в деяких випадках вони були лише на ранніх етапах розробки. Наприклад, безпілотники-камікадзе Switchblade, що запускаються з плеча, вже використовують проти російських військ, хоча вони ще не прийняті на озброєння самими американцями.

У міру того, як війна в Україні змінюється — від невдалої спроби ЗС РФ захопити Київ до боїв за міста на Донбасі — зростає потреба в різних видах зброї. В перші тижні США та інші партнери постачали українцям переважно високоточній зброї великої дальності, такій як ракети Stinger і Javelin, але тепер акцент робиться на артилерію та збільшення постачання гаубиць.

Раніше Фокус писав, чому армія роботів не допоможе Росії перемогти у війні. Ще у 2021 році міністр оборони Сергій Шойгу вихвалявся, що РФ розпочала масове виробництво роботизованої бойової техніки. Як з'ясували експерти, хвалені російські машини містять переважно імпортну електроніку, постачання якої зупинилося через санкції у зв'язку з вторгненням в Україну. Росія почала використовувати у своїх безпілотниках комерційні та промислові чипи, які не призначені для бойових умов і часто виходять з ладу.

Писали також, що дешева електроніка у російських БПЛА могла виявитися через корупцію. Закордонні експерти припускають, що в результаті розкрадання коштів виробникам довелося ставити на новітні моделі дронів "Орлан-10" деталі для комплектування, які слабо захищені від засобів радіоелектронної боротьби, тому ЗСУ їх легко збивають.