В военной технике РФ, захваченной в Украине, нашли электронику из США: что известно
Производители утверждают, что прекратили поставки, но не могут полностью контролировать оборот комплектующих.
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Военная техника, которую российские войска используют в Украине, часто содержит микрочипы американского производства. Об этом пишет издание The War Zone, ссылаясь на данные украинской разведки.
Когда ВСУ начали разбирать захваченную или поврежденную технику россиян, то увидели сильную зависимость РФ от зарубежной электроники. Разведчики составили список найденных комплектующих и вычислили страны их производства, как оказалось, особенно активно Россия использует продукты из США.
К примеру, в оборудовании для связи внутри командно-штабной машины ПВО "Барнаул-Т" украинские специалисты обнаружили 8 чипов от компаний из США: Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp. Пять американских микросхем обнаружили в пеленгаторе зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С-1", они произведены компаниями AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology.
В составе оптико-электронной системы российского штурмового вертолета Ка-52 "Аллигатор" оказались 22 чипа, произведенных в США (Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc., Micron Technology, Linear Technology и TE Connectivity) и один — в Корее. Инженерам удалось покопаться в начинке крылатой ракеты Х-101 (АС-23А "Кадьяк") и найти там 35 микросхем, созданных Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi и Micron Technology.
Пока у разведки нет доказательств, что хотя бы один чип был доставлен россиянам в результате нарушения санкций или законов. Детали могли завезти без участия производителей, ведь существует огромный и практически неконтролируемый рынок переработанных микросхем, в основном из Китая, поэтому некоторые из них могли выпустить уже очень давно. Кроме того, некоторые из упомянутых производителей включались в состав других компаний. Например, IDT в 2019 году была куплена фирмой Renesas из Японии; Atmel Corp в 2016 слилась с Microchip Technology; Cypress Semiconductor Corp в 2020 году была приобретена Infineon Technologies (Германия); Altera в 2015 году стала частью Intel; Burr-Brown была куплена Texas Instruments в уже далеком 2000 году.
Скип Пэриш, эксперт НАТО и ВС США по борьбе с беспилотниками, энергетическим оружием, радиоэлектронными системами изучил список предоставленный украинской разведкой, и прокомментировал ситуацию. По его мнению, данные разведки свидетельствуют о "полной зависимости от западных технологий", из-за которой Россия вряд ли способна производить электронику для своей военной машины, в том числе для ключевых систем вооружения: прицеливании, навигации, связи и управления.
Двенадцатого мая министр торговли Джина Раймондо в своем выступлении перед сенатом США заявила, что Россия вынуждена использовать в военных машинах чипы из бытовой и промышленной техники, в том числе холодильников и посудомоек. Кроме того, из-за нехватки компонентов некоторые российские заводы прекратили производство танков. По словам чиновницы благодаря санкциям с февраля экспорт американских технологий в РФ сократился примерно на 70%.
Как отметил Скип Пэриш, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания имеют право остановить поставки микросхем двойного назначения, чтобы предотвратить их использование в военных целях. Пусть бытовые чипы и нашли в танках, они вряд ли смогут заменить электронику военного класса (military grade) в более чувствительных системах.
"Оптика системы наведения вертолета Ка-52 и системы наведения ракет вызывают наибольшую озабоченность", — подчеркнул специалист.
The War Zone запросило комментарии у всех американских производителей, которые упоминаются в списке украинской разведки. Большинство из них заявили, что больше не сотрудничают с Россией, но не могут контролировать поставки своей продукции. Представитель Onsemi Стефани Куэн отметила, что ее чипы не принадлежат к военному классу, а потому их достаточно легко купить на открытом рынке.
"Мы уже отнеслись к войне в Украине со всей серьезностью. Ваше сообщение усугубляет эти опасения. Хотя мы не можем конкретно комментировать эту тему, Infineon приняла соответствующие меры для обеспечения соблюдения санкций", — заявил Грегор Родехюзер из Infineon Technologies.
Он добавил, что после начала войны в Украине компания прекратила "все прямые и непрямые поставки" продукции, а также техподдержку систем в России, Беларуси и других регионах, которые поддерживают Кремль. Infineon Technologies пока не получила никаких доказательств того, что РФ использует ее продукцию в военных целях, но проверяет своих клиентов и поставщиков на предмет того, как они соблюдают экспортные требования.
"Хотя мы не всегда знаем и не можем контролировать, какие продукты создают наши клиенты или приложения, которые могут разрабатывать конечные пользователи, Intel не поддерживает и не допускает использования наших продуктов для нарушения прав человека", — сообщила Пенни Брюс, директор Intel по корпоративным коммуникациям. — "Если мы узнаем, что продукты Intel используются деловым партнером в связи с нарушением прав человека, мы ограничим или прекратим сотрудничество с третьей стороной до тех пор, пока у нас не будет высокой уверенности в том, что продукты Intel для нарушений".
Представитель TE Connectivity Джефф Кронин заявил, что компания не нашла предоставленные украинцами номера деталей в своей базе данных. Таким образом он полностью отрицает использование чипов россиянами.
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