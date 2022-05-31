В военной технике РФ, захваченной в Украине, нашли электронику из США: что известно

Производители утверждают, что прекратили поставки, но не могут полностью контролировать оборот комплектующих.

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Военная техника, которую российские войска используют в Украине, часто содержит микрочипы американского производства. Об этом пишет издание The War Zone, ссылаясь на данные украинской разведки.

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Когда ВСУ начали разбирать захваченную или поврежденную технику россиян, то увидели сильную зависимость РФ от зарубежной электроники. Разведчики составили список найденных комплектующих и вычислили страны их производства, как оказалось, особенно активно Россия использует продукты из США.

К примеру, в оборудовании для связи внутри командно-штабной машины ПВО "Барнаул-Т" украинские специалисты обнаружили 8 чипов от компаний из США: Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp. Пять американских микросхем обнаружили в пеленгаторе зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С-1", они произведены компаниями AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology.

В составе оптико-электронной системы российского штурмового вертолета Ка-52 "Аллигатор" оказались 22 чипа, произведенных в США (Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc., Micron Technology, Linear Technology и TE Connectivity) и один — в Корее. Инженерам удалось покопаться в начинке крылатой ракеты Х-101 (АС-23А "Кадьяк") и найти там 35 микросхем, созданных Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi и Micron Technology.

Пока у разведки нет доказательств, что хотя бы один чип был доставлен россиянам в результате нарушения санкций или законов. Детали могли завезти без участия производителей, ведь существует огромный и практически неконтролируемый рынок переработанных микросхем, в основном из Китая, поэтому некоторые из них могли выпустить уже очень давно. Кроме того, некоторые из упомянутых производителей включались в состав других компаний. Например, IDT в 2019 году была куплена фирмой Renesas из Японии; Atmel Corp в 2016 слилась с Microchip Technology; Cypress Semiconductor Corp в 2020 году была приобретена Infineon Technologies (Германия); Altera в 2015 году стала частью Intel; Burr-Brown была куплена Texas Instruments в уже далеком 2000 году.

[ + – ] Чип производства Atmel, найденный внутри "Барнаул-Т" Фото: the war zone

Скип Пэриш, эксперт НАТО и ВС США по борьбе с беспилотниками, энергетическим оружием, радиоэлектронными системами изучил список предоставленный украинской разведкой, и прокомментировал ситуацию. По его мнению, данные разведки свидетельствуют о "полной зависимости от западных технологий", из-за которой Россия вряд ли способна производить электронику для своей военной машины, в том числе для ключевых систем вооружения: прицеливании, навигации, связи и управления.

Двенадцатого мая министр торговли Джина Раймондо в своем выступлении перед сенатом США заявила, что Россия вынуждена использовать в военных машинах чипы из бытовой и промышленной техники, в том числе холодильников и посудомоек. Кроме того, из-за нехватки компонентов некоторые российские заводы прекратили производство танков. По словам чиновницы благодаря санкциям с февраля экспорт американских технологий в РФ сократился примерно на 70%.

Как отметил Скип Пэриш, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания имеют право остановить поставки микросхем двойного назначения, чтобы предотвратить их использование в военных целях. Пусть бытовые чипы и нашли в танках, они вряд ли смогут заменить электронику военного класса (military grade) в более чувствительных системах.

"Оптика системы наведения вертолета Ка-52 и системы наведения ракет вызывают наибольшую озабоченность", — подчеркнул специалист.

[ + – ] Крылатая ракета Kh-101 Фото: the war zone

The War Zone запросило комментарии у всех американских производителей, которые упоминаются в списке украинской разведки. Большинство из них заявили, что больше не сотрудничают с Россией, но не могут контролировать поставки своей продукции. Представитель Onsemi Стефани Куэн отметила, что ее чипы не принадлежат к военному классу, а потому их достаточно легко купить на открытом рынке.

"Мы уже отнеслись к войне в Украине со всей серьезностью. Ваше сообщение усугубляет эти опасения. Хотя мы не можем конкретно комментировать эту тему, Infineon приняла соответствующие меры для обеспечения соблюдения санкций", — заявил Грегор Родехюзер из Infineon Technologies.

Он добавил, что после начала войны в Украине компания прекратила "все прямые и непрямые поставки" продукции, а также техподдержку систем в России, Беларуси и других регионах, которые поддерживают Кремль. Infineon Technologies пока не получила никаких доказательств того, что РФ использует ее продукцию в военных целях, но проверяет своих клиентов и поставщиков на предмет того, как они соблюдают экспортные требования.

"Хотя мы не всегда знаем и не можем контролировать, какие продукты создают наши клиенты или приложения, которые могут разрабатывать конечные пользователи, Intel не поддерживает и не допускает использования наших продуктов для нарушения прав человека", — сообщила Пенни Брюс, директор Intel по корпоративным коммуникациям. — "Если мы узнаем, что продукты Intel используются деловым партнером в связи с нарушением прав человека, мы ограничим или прекратим сотрудничество с третьей стороной до тех пор, пока у нас не будет высокой уверенности в том, что продукты Intel для нарушений".

Представитель TE Connectivity Джефф Кронин заявил, что компания не нашла предоставленные украинцами номера деталей в своей базе данных. Таким образом он полностью отрицает использование чипов россиянами.

Ранее писали, как ВСУ сбивают дроны РФ из-за дешевой китайской электроники и коррупции. Эксперты предполагают, что российские чиновники разворовали деньги и не обеспечили самым распространенным БПЛА "ОРЛАН-10" должную защиту от радиоэлектронных помех.