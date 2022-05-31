У військовій техніці РФ, захопленій в Україні, знайшли електроніку зі США: що відомо

Виробники стверджують, що припинили постачання, але не можуть повністю контролювати обіг комплектувальних.

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Військова техніка, яку російські війська використовують в Україні, часто містить мікрочіпи американського виробництва. Про це пише видання The War Zone, посилаючись на дані української розвідки.

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Коли ЗСУ почали розбирати захоплену чи пошкоджену техніку росіян, то побачили сильну залежність РФ від закордонної електроніки. Розвідники склали список знайдених комплектувальних і вирахували країни їхнього виробництва, як з'ясувалося, особливо активно використовує продукти зі США.

Наприклад, в устаткуванні для зв'язку всередині командно-штабної машини ППО "Барнаул-Т" українські фахівці виявили 8 чіпів від компаній зі США: Intel, Micrel, Micron Technology та Atmel Corp. П'ять американських мікросхем виявили в пеленгаторі зенітно-ракетного комплексу "Панцир С-1", вони вироблені компаніями AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments та Linear Technology.

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У складі оптико-електронної системи російського штурмового вертольота Ка-52 "Алігатор" опинилися 22 чіпи, вироблені у США (Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc., Micron Technology, Linear Technology та TE Connectivity) та один — у Кореї. Інженерам вдалося понишпоритися в начинці крилатої ракети Х-101 (АС-23А "Кадьяк") та знайти там 35 мікросхем, створених Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi та Micron Technology.

Поки розвідка не має доказів, що хоча б один чіп був доставлений росіянам унаслідок порушення санкцій або законів. Деталі могли завезти без участі виробників, адже існує величезний і практично неконтрольований ринок перероблених мікросхем, переважно з Китаю, тому деякі з них могли випустити вже дуже давно. Крім того, деякі зі згаданих виробників були в складі інших компаній. Наприклад, IDT у 2019 році була куплена фірмою Renesas із Японії; Atmel Corp у 2016 злилася з Microchip Technology; Cypress Semiconductor Corp у 2020 році була придбана Infineon Technologies (Німеччина); Altera у 2015 році стала частиною Intel; Burr-Brown була куплена Texas Instruments у далекому 2000 році.

[ + – ] Чіп виробництва Atmel, знайдений усередині "Барнаул-Т" Фото: the war zone

Скіп Періш, експерт НАТО та ЗС США щодо боротьби з безпілотниками, енергетичною зброєю, радіоелектронними системами вивчив список, наданий українською розвідкою, та прокоментував ситуацію. На його думку, ці розвідки свідчать про "повну залежність від західних технологій", через яку Росія навряд чи здатна виробляти електроніку для своєї військової машини, зокрема для ключових систем озброєння: прицілювання, навігації, зв'язку та управління.

Дванадцятого травня міністриня торгівлі Джина Раймондо у своєму виступі перед сенатом США заявила, що Росія змушена використовувати у військових машинах чіпи з побутової та промислової техніки, зокрема холодильників і посудомийок. Крім того, через брак компонентів деякі російські заводи припинили виробництво танків. За словами чиновниці завдяки санкціям із лютого експорт американських технологій до РФ скоротився приблизно на 70%.

Як зазначив Скіп Періш, США, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Великобританія мають право зупинити постачання мікросхем подвійного призначення, щоб запобігти їх використанню у військових цілях. Нехай побутові чіпи і знайшли у танках, вони навряд чи зможуть замінити електроніку військового класу (military grade) у більш чутливих системах.

"Оптика системи наведення вертольота Ка-52 та системи наведення ракет викликають найбільше занепокоєння", — підкреслив фахівець.

[ + – ] Крилата ракета Kh-101 Фото: the war zone

The War Zone запросило коментарі у всіх американських виробників, які згадуються у списку української розвідки. Більшість із них заявили, що більше не співпрацюють з Росією, але не можуть контролювати постачання своєї продукції. Представниця Onsemi Стефані Квен зауважила, що її чіпи не належать до військового класу, а тому їх досить легко купити на відкритому ринку.

"Ми вже поставилися до війни в Україні з усією серйозністю. Ваше повідомлення посилює ці побоювання. Хоча ми не можемо конкретно коментувати цю тему, Infineon вжила відповідних заходів для забезпечення дотримання санкцій", — заявив Грегор Родехюзер із Infineon Technologies.

Він додав, що після початку війни в Україні компанія припинила "всі прямі та непрямі поставки" продукції, а також техпідтримку систем у Росії, Білорусі й інших регіонах, які підтримують Кремль. Infineon Technologies поки не отримала жодних доказів того, що РФ використовує її продукцію у військових цілях, але перевіряє своїх клієнтів і постачальників на предмет того, як вони дотримуються експортних вимог.

"Хоча ми не завжди знаємо і не можемо контролювати, які продукти створюють наші клієнти або програми, які можуть розробляти кінцеві користувачі, Intel не підтримує та не допускає використання наших продуктів для порушення прав людини", — повідомила Пенні Брюс, директорка Intel з корпоративних комунікацій. — "Якщо ми дізнаємося, що продукти Intel використовуються діловим партнером у зв'язку з порушенням прав людини, ми обмежимо або припинимо співпрацю з третьою стороною доти, доки ми не матимемо високої впевненості в тому, що продукти Intel для порушень".

Представник TE Connectivity Джефф Кронін заявив, що компанія не знайшла надані українцями номери деталей у своїй базі даних. Так, він повністю заперечує використання чіпів росіянами.

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