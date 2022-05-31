Starlink станет в 10 раз быстрее: Илон Маск анонсировал обновление системы (видео)

Прототип системы спутников второго поколения Starlink V2.0 пока проходит тестирование.

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Илон Маск, основатель SpaceX, анонсировал разработку второго поколения спутникового Интернета Starlink. Об этом он рассказал популярному блогеру Тиму Додду.

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По словам бизнесмена, инженеры уже разработали функционирующий прототип Starlink Gen2/V2.0. На данный момент прототип находится на заводе Starship (Техас, США). Маск сообщил, что вес спутниковой системы Starlink V2.0 составил 1,25 т, а длина – 8 м. Система первого поколения была куда легче – 260 кг. Однако, несмотря на столь внушительные габариты, система второго поколения будет, как заявил Илон, "на порядок мощнее" спутников первого поколения, однако конкретных показателей он не озвучил. Согласно слухам, версия V2.0 добавит 140-160 Гбит/с к пропускной способности Starlink.

Ракета-носитель Starship может запускать в 10 раз больше спутников, чем Falcon 9. Это говорит о том, что один полет гипотетически может увеличить суммарную способность спутникового Интернета Starlink в 20 раз. Один запуск группировки первого поколения ракетой Falcon 9 добавлял примерно 1080 Гбит/с к общей пропускной способности, а запуск 120 спутников второго поколения при помощи Starship добавит около 19 000 Гбит/с.

Мегасозвездие из 30 тысяч Starlink V2.0 сможет обеспечить пропускную способность в 1250 Тбит/с на всей планете (за исключением Антарктиды). Это значит, что компания сможет обслуживать сотни миллионов абонентов по всему миру.

Но это лишь планы. Если учитывать сложности с получением лицензии от FCC, SpaceX сможет только половину всего созвездия в течение шести лет. Это 130 запусков Starship или 22 старта в год. Но даже Falcon 9, который меньше в 10 раз, смогли запустить 22 раза за год лишь в 2020-м.

Ранее мы сообщали о том, что солдаты армии РФ захватили оборудование Starlink в Лимане. Российский пропагандист Коц рассказал, что во время зачистки Лимана, оккупанты изъяли вооружение, боеприпасы и "тарелки" Starlink в одном из жилых домов, где якобы располагались солдаты ВСУ.

Также информировали о том, что в 16-ти странах ЕС абонентам "Киевстар" доступен роуминг по украинским тарифам.