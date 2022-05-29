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ВС РФ захватили в Лимане вооружение ВСУ и оборудование Starlink, — пропагандист Коц (фото)

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Спутниковый интернет Starlink Лиман Коц пропаганда оккупанты зачистка вторжение
ВС РФ захватили оборудование Starlink в Лимане

По словам российского военкора, на дом, в котором были найдены "украинские трофеи", навела одна из местных жительниц Лимана. Минцифры пока никак не комментировала информацию пропагандиста Александра Коца.

Российский пропагандист Александр Коц, который освещает полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, сообщил о выявлении оборудования Starlink в Лимане. Соответствующая публикация появилась в личном Telegram-канале военкора.

По словам пропагандиста, вооружение, боеприпасы и оборудование Starlink было выявлено при зачистке Лимана, в которой участвовал российский спецназ.

Более того, как утверждает Александр Коц, на жилой дом, в котором якобы располагались бойцы Вооруженных сил Украины, оккупантов навела местная жительница.

"Мы пошли, решили взять внезапностью, залетели туда, а там уже пожар, видимо предупредили их… Пришлось тушить и вытаскивать все, что на фото", — продолжил российский пропагандист и опубликовал фотографии трофеев, которые якобы были брошены украинскими военнослужащими при отходе из Лимана.

Спутниковый интернет Starlink Лиман Коц пропаганда оккупанты зачистка вторжение
ВС РФ захватили оборудование Starlink в Лимане

На опубликованных российским пропагандистом снимках можно увидеть ящики с боеприпасами, квадрокоптеры, ПЗРК иностранного производства, оборудование Starlink и несколько модемов, которые были повреждены в результате пожара.

Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
ВС РФ захватили оборудование Starlink и боеприпасы в Лимане
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
ВС РФ захватили оборудование Starlink и боеприпасы в Лимане
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
ВС РФ захватили оборудование Starlink и боеприпасы в Лимане
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
ВС РФ захватили оборудование Starlink и боеприпасы в Лимане
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
ВС РФ захватили оборудование Starlink и боеприпасы в Лимане
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ
Starlink Лиман боевые трофеи боеприпасы вооружение Коц спецназ

На момент выхода материала ни пресс-служба Министерства цифровой трансформации, ни глава Минцифры Михаил Федоров не комментировали информацию российского пропагандиста якобы о захвате оборудования Starlink в Лимане.

Более того, Донецкая областная военно-гражданская администрация опровергает заявления ВС РФ о потере населенного пункта. По словам главы ДонОВА Павла Кириленко, большую часть Лимана контролируют российские войска, но подразделения ВСУ остаются на Лиманском направлении для дальнейшего сдерживания оккупантов.

Также британская разведка сообщала, что ВС РФ пытаются форсировать Северский Донец на севере Донецкой области и взять под полный контроль прифронтовой Лиман, который является крупным железнодорожным узлом.

Стоит также напомнить, что оператор Vodafone предупреждал, что спутниковый Интернет Starlink может заменить мобильную связь на территории Украины.