ЗС РФ захопили в Лимані озброєння ЗСУ й обладнання Starlink, — пропагандист Коц (фото)

За словами російського воєнкора, на будинок, у якому було знайдено "українські трофеї", навела одна з місцевих мешканок Лимана. Мінцифри поки що ніяк не коментувала інформацію пропагандиста Олександра Коца.

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Російський пропагандист Олександр Коц, який висвітлює повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, повідомив про виявлення обладнання Starlink у Лимані. Відповідна публікація з'явилася в особистому Telegram-каналі воєнкора.

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За словами пропагандиста, озброєння, боєприпаси й обладнання Starlink було виявлено під час зачистки Лимана, у якому брав участь російський спецназ.

Крім того, як стверджує Олександр Коц, на житловий будинок, у якому нібито розташовувалися бійці Збройних сил України, окупантів навела місцева мешканка.

"Ми пішли, вирішили взяти раптовістю, залетіли туди, а там уже пожежа, мабуть попередили їх... Довелося гасити й витягувати все, що на фото", — продовжив російський пропагандист і опублікував фотографії трофеїв, які нібито кинули українські військовослужбовці під час відходу з Лимана.

[ + – ] ЗС РФ захопили обладнання Starlink у Лимані

На опублікованих російським пропагандистом знімках можна побачити ящики з боєприпасами, квадрокоптери, ПЗРК іноземного виробництва, обладнання Starlink і кілька модемів, пошкоджених унаслідок пожежі.

[ + – ] ЗС РФ захопили обладнання Starlink та боєприпаси в Лимані [ + – ] ЗС РФ захопили обладнання Starlink та боєприпаси в Лимані [ + – ] ЗС РФ захопили обладнання Starlink та боєприпаси в Лимані [ + – ] ЗС РФ захопили обладнання Starlink та боєприпаси в Лимані [ + – ] ЗС РФ захопили обладнання Starlink та боєприпаси в Лимані

На момент виходу матеріалу ні пресслужба Міністерства цифрової трансформації, ні голова Мінцифри Михайло Федоров не коментували інформацію російського пропагандиста про захоплення обладнання Starlink у Лимані.

Крім того, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація спростовує заяви ЗС РФ щодо втрати населеного пункту. За словами голови ДонОВА Павла Кириленка, більшу частину Лимана контролюють російські війська, але підрозділи ЗСУ залишаються на Лиманському напрямі для подальшого стримування окупантів.

Також британська розвідка повідомляла, що ЗС РФ намагаються форсувати Сіверський Донець на півночі Донецької області та взяти під повний контроль прифронтовий Лиман, який є великим залізничним вузлом.

Оператор Vodafone попереджав, що супутниковий інтернет Starlink може замінити мобільний зв'язок на території України.