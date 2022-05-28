Росія намагається захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець, — британська розвідка

У Лимані є великий залізничний вузол та вихід на ключові мости через річку. Наступною ціллю ЗС РФ можуть стати Слов'янськ та Краматорськ.

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Російські війська спробують форсувати річку Сіверський Донець із боку міста Лиман у Донецькій області. Такий прогноз 28 травня у Twitter представило Міністерство оборони Великобританії, спираючись на нові дані розвідки.

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Британські військові припускають, що найближчими днями росіяни зосередяться на перетині Сіверського Дінця, поки вони докладають основних зусиль на ділянці за 40 кілометрів на схід від Сєвєродонецького котла. Плацдарм біля Лимана дасть військам РФ значну перевагу у наступній фазі боротьби за Донбас, яка включає наступ на ключові міста Донецької області: Слов'янськ та Краматорськ, які все ще перебувають під контролем України.

Як вважає розвідка, станом на 27 травня ЗС РФ захопили більшу частину Лимана в межах підготовки до нового етапу наступу на Сході України. Населений пункт відіграє важливу стратегічну роль, адже тут є великий залізничний вузол, а також є вихід до мостів через Сіверський Донець.

Фото: Скриншот

26 травня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив російським ЗМІ, що проведуть референдум про приєднання до РФ після того, як окупанти повністю захоплять Донецьку та Луганську області України.

"Однак, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону ділянки й продовжують завдавати великої шкоди Росії", — наголосили в британському Міноборони.

27 травня британська розвідка заявила, що російські війська чинять тиск на Сєвєродонецький котел, намагаючись оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Україна утримує контроль над кількома секторами, не дозволяючи противнику захопити Донбас, але росіянам вдалося зайняти кілька сіл у районі Попасної.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив, що більшу частину Лимана контролюють ЗС РФ. Українські війська перегрупувалися на укріплених позиціях та шукають можливості для контрнаступу.

Писали також, що російські війська штурмували місто Лиман у районі Слов'янська. Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, однією з цілей захоплення Лимана може бути саме відновлення наступу на Слов'янськ.