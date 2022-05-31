RU
RU
Розділи
Матеріали
Діджитал

Starlink стане в 10 разів швидшим: Ілон Маск анонсував оновлення системи (відео)

754
Starlink, супутники
Фото: ixbt

Прототип системи супутників другого покоління Starlink V2.0 поки проходить тестування.

Ілон Маск, засновник SpaceX, анонсував розробку другого покоління супутникового інтернету Starlink. Про це він розповів популярному блогеру Тіму Додду.

За словами бізнесмена, інженери вже розробили робочий прототип Starlink Gen2/V2.0. На сьогодні прототип знаходиться на заводі Starship (Техас, США). Маск повідомив, що вага супутникової системи Starlink V2.0 склала 1,25 т, а довжина — 8 м. Система першого покоління була значно легша — 260 кг. Проте, попри такі значні габарити, система другого покоління буде, як заявив Ілон, "на порядок потужнішою" за супутники першого покоління, проте конкретних показників він не озвучив. Згідно з чутками, версія V2.0 додасть 140-160 Гбіт/с до пропускної спроможності Starlink.

Ракета-носій Starship може запускати в 10 разів більше супутників, ніж Falcon 9. Це говорить про те, що один політ гіпотетично може збільшити сумарну спроможність супутникового інтернету Starlink у 20 разів. Один запуск групи першого покоління ракетою Falcon 9 додавав приблизно 1080 Гбіт/с загальної пропускної спроможності, а запуск 120 супутників другого покоління за допомогою Starship додасть близько 19 000 Гбіт/с.

Мегасузір'я з 30 тисяч Starlink V2.0 зможе забезпечити пропускну здатність 1250 Тбіт/с на всій планеті (за винятком Антарктиди). Це означає, що компанія зможе обслуговувати сотні мільйонів абонентів у всьому світі.

Запуск супутникового інтернету другого покоління поки лише в планах, тому що отримати ліцензію від регулятора FCC не так і просто.

Раніше ми повідомляли про те, що солдати армії РФ захопили обладнання Starlink у Лимані. Російський пропагандист Коц розповів, що під час зачистки Лимана окупанти вилучили озброєння, боєприпаси та "тарілки" Starlink в одному з житлових будинків, де нібито розташовувалися солдати ЗСУ.

Також інформували про те, що в 16 країнах ЄС абонентам "Київстар" доступний роумінг за українськими тарифами.