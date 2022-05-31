Starlink стане в 10 разів швидшим: Ілон Маск анонсував оновлення системи (відео)

Прототип системи супутників другого покоління Starlink V2.0 поки проходить тестування.

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Ілон Маск, засновник SpaceX, анонсував розробку другого покоління супутникового інтернету Starlink. Про це він розповів популярному блогеру Тіму Додду.

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За словами бізнесмена, інженери вже розробили робочий прототип Starlink Gen2/V2.0. На сьогодні прототип знаходиться на заводі Starship (Техас, США). Маск повідомив, що вага супутникової системи Starlink V2.0 склала 1,25 т, а довжина — 8 м. Система першого покоління була значно легша — 260 кг. Проте, попри такі значні габарити, система другого покоління буде, як заявив Ілон, "на порядок потужнішою" за супутники першого покоління, проте конкретних показників він не озвучив. Згідно з чутками, версія V2.0 додасть 140-160 Гбіт/с до пропускної спроможності Starlink.

Ракета-носій Starship може запускати в 10 разів більше супутників, ніж Falcon 9. Це говорить про те, що один політ гіпотетично може збільшити сумарну спроможність супутникового інтернету Starlink у 20 разів. Один запуск групи першого покоління ракетою Falcon 9 додавав приблизно 1080 Гбіт/с загальної пропускної спроможності, а запуск 120 супутників другого покоління за допомогою Starship додасть близько 19 000 Гбіт/с.

Мегасузір'я з 30 тисяч Starlink V2.0 зможе забезпечити пропускну здатність 1250 Тбіт/с на всій планеті (за винятком Антарктиди). Це означає, що компанія зможе обслуговувати сотні мільйонів абонентів у всьому світі.

Запуск супутникового інтернету другого покоління поки лише в планах, тому що отримати ліцензію від регулятора FCC не так і просто.

Раніше ми повідомляли про те, що солдати армії РФ захопили обладнання Starlink у Лимані. Російський пропагандист Коц розповів, що під час зачистки Лимана окупанти вилучили озброєння, боєприпаси та "тарілки" Starlink в одному з житлових будинків, де нібито розташовувалися солдати ЗСУ.

Також інформували про те, що в 16 країнах ЄС абонентам "Київстар" доступний роумінг за українськими тарифами.