В РФ предлагают регистрацию в соцсетях по паспорту: будет легче искать "преступников"

Следком РФ выступил с инициативой изменить алгоритмы идентификации пользователей.

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В Следственном комитете РФ заявили, что анонимность, предлагаемая соцсетями, мешает оперативникам искать пользователей, размещающих "запрещенный" контент. Об этом пишет "РИА Новости".

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Зампред СК Елена Леоненко заявила, что сотрудники ведомства не могут "эффективно реагировать на размещение запрещенного в России контента". Чиновница предлагает разработать новые способы регистрации в социальных сетях. В комментарии она рассказала, что существующие механизмы идентификации юзеров не всегда дают возможность отреагировать или принять превентивные меры в отношении людей, в том числе несовершеннолетних, распространяющих запрещенный контент. Леоненко подчеркнула, что для СК очень важно обеспечить качественный мониторинг соцсетей, мессенджеров, веб-ресурсов "для выявления и блокировки запрещенной в стране информации", — пишет СМИ.

Медиа напоминает, что весной 2021 года Роскомнадзор разработал проект приказа, согласно которому регулятор смог бы получать согласие от пользователей на обработку и дальнейшее использование сторонними сервисами их персональных данных. По задумке, проходя регистрацию, юзер заполнял бы специальную форму, где указывал бы свои имя, фамилию, отчество, реквизиты удостоверения личности, адрес места проживания, номер телефона, е-мейл. Но некоторое время спустя в Роскомнадзоре отвергли эту идею.

"Проект имел и некоторые преимущества для пользователей, например, система в случае необходимости позволяла бы быстро отзывать согласие на обработку персональных данных у использующих ее сервисов", — пишет ресурс 3dnews.ru.

Скорее всего, речь идет о российских соцсетях, учитывая тот факт, что такие популярные платформы, как Facebook и Instagram, Twitter в РФ заблокированы.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ собираются внедрить систему распознавания личности "Досмотр", которая будет анализировать мимику лица, походку, запрашивать данные из соцсетей, чтобы определять потенциально опасных граждан.

Также мы писали о том, что россияне планируют импортозаместить популярную, но заблокированную, соцсеть Instagram. Разрабы предложили проект под названием "Россграм", однако обещанного запуска в конце марта 2022 года так и не было.