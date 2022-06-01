У РФ пропонують реєстрацію в соцмережах за паспортом: буде легше шукати "злочинців"

Слідком РФ виступив з ініціативою змінити алгоритми ідентифікації користувачів.

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У Слідчому комітеті РФ заявили, що анонімність, яку пропонують соцмережі, заважає оперативникам шукати користувачів, які розміщують "заборонений" контент. Про це пише "РІА Новини".

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Заступниця голови СК Олена Леоненко заявила, що співробітники відомства не можуть "ефективно реагувати на розміщення забороненого в Росії контенту". Чиновниця пропонує розробити нові засоби реєстрації в соціальних мережах. У коментарі вона розповіла, що наявні механізми ідентифікації користувачів не завжди дають змогу відреагувати або вжити превентивних заходів щодо людей, зокрема неповнолітніх, які розповсюджують заборонений контент. Леоненко наголосила, що для СК дуже важливо забезпечити якісний моніторинг соцмереж, месенджерів, вебресурсів "для виявлення та блокування забороненої в країні інформації", — пише ЗМІ.

Медіа нагадує, що навесні 2021 Роскомнагляд розробив проєкт наказу, згідно з яким регулятор зміг би отримувати згоду від користувачів на обробку та подальше використання сторонніми сервісами їх персональних даних. За задумом, проходячи реєстрацію, користувач заповнював би спеціальну форму, де вказував би свої ім'я, прізвище, по батькові, реквізити посвідчення особи, адресу місця проживання, номер телефону, електронну скриньку. Але через деякий час у Роскомнагляді відкинули цю ідею.

"Проєкт мав і деякі переваги для користувачів, наприклад, система в разі потреби дозволяла б швидко відкликати згоду на обробку персональних даних у сервісів, що її використовують", — пише ресурс 3dnews.ru.

Найімовірніше, йдеться про російські соцмережі, враховуючи той факт, що такі популярні платформи, як Facebook та Instagram, Twitter у РФ заблоковані.

Раніше ми повідомляли про те, що у РФ збираються впровадити систему розпізнавання особистості "Огляд", яка аналізуватиме міміку особи, ходу, вимагатиме дані з соцмереж, щоб визначати потенційно небезпечних громадян.

Також ми писали про те, що росіяни планують імпортозмістити популярну, але заблоковану, соцмережу Instagram. Розробники запропонували проєкт під назвою "Росграм", проте обіцяного запуску наприкінці березня 2022 року так і не було.