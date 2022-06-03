Боевики "Л/ДНР" заблокировали доступ к Viber на территории оккупированного Донбасса

Свое решение оккупанты объяснили тем, что бойцы ВСУ якобы используют мессенджер для получения данных о местонахождении военных и гражданских объектов, по которым позже открывают огонь.

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С пятницы, 3 июня, на территории ОРЛО заблокирован доступ к мессенджеру Viber. Об этом информирует пресс-служба "Министерства связи ЛНР".

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По данным оккупационной администрации, доступ к мессенджеру Viber будет временно заблокирован, а соответствующее постановление было утверждено в пятницу, 3 июня.

Блокировку боевики объясняют тем, что бойцы Вооруженных сил Украины якобы используют популярный сервис в качестве военной инфраструктуры, с помощью которой получают данные о местонахождении военных и гражданских объектов.

"Эти сведения используются для нанесения ударов, влекущих вред здоровью и жизни жителей ЛНР вне зависимости от их пола, возраста или статуса в военное время", — говорится в сообщении оккупационной администрации.

Помимо этого, доступ к популярному мессенджеру Viber также был заблокирован на территории ОРДО. В пресс-службе "Минсвязи ДНР" заявили, что иностранный сервис будет недоступен на территории оккупированной части Донецкой области "для защиты жизни и здоровья людей".

Пророссийские боевики также заявили, что мессенджер Viber используется в противоправных целях — для ведения информационной войны, распространения вредоносного программного обеспечения и определения местонахождения объектов, по которым якобы украинские военнослужащие наносят удары.

"Временные неудобства, связанные с необходимостью изменения личных привычек по использованию тех или иных сервисов в повседневном общении, могут быть компенсированы переходом на другие, более доверенные сервисы", — добавили в оккупационной администрации.

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