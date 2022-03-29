Вторжение РФ в Украину: Роскомнадзор пригрозил Википедии блокировкой

Силовики РФ пригрозили энциклопедии второй раз из-за статьи, в которой "специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины" называют вторжением, войной и агрессией.

Русскоязычная "Википедия" получила новое уведомление от Роскомнадзора, касающееся статьи о войне в Украине. Об этом говорится в Twitter энциклопедии.

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Ведомство предъявило претензии к названию материала "Вторжение России на Украину (2022)", поскольку российские власти считают его исключительно спецоперацией по демилитаризации и денацификации.

Также Роскомнадзору не понравилось, что в статье говорится о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, ведь это противоречит официальным данным Министерством обороны РФ.

"Википедию" обязали удалить указанную информацию, пригрозив блокировкой. Подобное уведомление уже было направлено в начале марта, однако статья о спецоперации носит старое название.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России новостной агрегатор Google News. Решение пояснили предоставлением сервисом "недостоверной информации по спецоперации в Украине"

Еще сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News. Этого потребовала Генпрокуратура РФ.