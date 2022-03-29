Вторгнення РФ в Україну: Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням

Силовики РФ пригрозили енциклопедії вдруге через статтю, в якій "спеціальну операцію з демілітаризації та денацифікації України" називають вторгненням, війною й агресією.

Російськомовна "Вікіпедія" отримала нове повідомлення від Роскомнагляду щодо статті про війну в Україні. Про це йдеться у Twitter енциклопедії.

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Відомство пред'явило претензії до назви матеріалу "Вторгнення Росії в Україну (2022)", оскільки російська влада вважає його виключно спецоперацією з демілітаризації та денацифікації.

Також Роскомнагляду не сподобалося, що в статті йдеться про численних жертв серед військовослужбовців Російської Федерації, а також цивільного населення України, зокрема дітей, адже це суперечить офіційним даним Міністерством оборони РФ.

"Вікіпедію" зобов'язали видалити вказану інформацію, пригрозивши блокуванням. Подібне повідомлення вже було направлено на початку березня, проте стаття про спецоперацію має стару назву.

Раніше Роскомнагляд заблокував на території Росії новинний агрегатор Google News. Рішення пояснили наданням сервісом "недостовірної інформації щодо спецоперацію в Україні".

Ще повідомлялося, що Роскомнагляд обмежив доступ до сайту видання BBC News. Цього вимагала Генпрокуратура РФ.