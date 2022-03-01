У Росії можуть заблокувати Вікіпедію через статтю про війну в Україні

Російський Роскомнагляд стверджує, що інформацію про жертв серед російських військових і мирного населення України під час воєнних дій написано "з порушенням закону".

У Росії можуть заблокувати російське відділення Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)". Роскомнагляд надіслав повідомлення від прокуратури Росії, у якій сказано, що онлайн-енциклопедія розмістила інформацію, яка порушує закони РФ. Про це Російська Вікіпедія повідомила у Twitter.

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Роскомнагляд вважає, що інформація, яка була розміщена в статті, розповсюджується з порушенням закону. На їхню думку, російське відділення Вікіпедії написало з порушенням про численні жертви серед російських військових за час війни в Україні, жертв серед мирного населення, зокрема дітей. Також "із порушенням закону" було написано про необхідність зняття грошей із рахунків російських банків через санкції. Наразі їм загрожує блокування на території Росії.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Канни відмовилися приймати російську делегацію на кінофестивалі через війну в Україні. Також не запрошуватимуть делегатів, пов'язаних із російським урядом.

Раніше, 25 лютого прокуратура Росії спільно з російським МЗС обмежить доступ до Facebook для своїх громадян. Роскомнагляд заявив, що Facebook причетна до порушення основних прав і свобод людини, а також прав і свобод громадян РФ.