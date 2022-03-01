В России могут заблокировать Википедию из-за статьи про войну в Украине

Российский "Роскомнадзор" утверждает, что информация о жертвах среди российских военных и мирного населения Украины за время военных действий написана "с нарушением закона".

В России могут заблокировать российское отделение Википедии за статью "Вторжение России на Украину (2022)". "Роскомнадзор" прислал уведомление от прокуратуры России в которой сказано, что онлайн-энциклопедия разместила информацию, которая нарушает законы РФ. Об этом Русская Википедия сообщила в Twitter.

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"Роскомнадзор" считает, что информация, которая была размещена в статье, распространяется с нарушением закона. По их мнению, российское отделение Википедии написало с нарушением о многочисленных жертвах среди российских военных за время войны в Украине, жертвах среди мирного населения, в том числе детей. Также "с нарушением закона" было написано о необходимости снятия денег со счетов российских банков из-за санкций. Теперь им грозит блокировка на территории России.

Напомним, 1 марта стало известно, что Канны отказались принимать российскую делегацию на кинофестивале из-за войны в Украине. Также не будут приглашать делегатов, которые связаны с российским правительством.

Ранее, 25 февраля прокуратура России совместно с российским МИД ограничит доступ к Facebook для своих граждан. Роскомнадзор заявил, что Facebook причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан РФ