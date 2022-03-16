У Росії заблокували сайт Російської служби BBC

Обмеження доступу до вебресурсу відбулося через вимоги Генпрокуратури РФ.

Російський державний регулятор "Роскомнагляд" обмежив доступ до сайту видання BBC News. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті відомства, пише Meduza.

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Доступ до інформаційного ресурсу обмежили на вимогу Генеральної прокуратури РФ від 24 лютого.

[ + – ] Сервіс Роскомнагляду

Водночас за даними Meduza, доступ до сайту "Російської служби BBC" блокують на території РФ ще з 4 березня. Перед цим Роскомнагляд повідомив ЗМІ про заборону називати "спеціальну операцію" РФ в Україні війною, вторгненням або нападом. Заголовок на головній сторінці "Російської служби" містить одне із "заборонених" слів: "Напад Росії на Україну…".

[ + – ] Скриншот

За інформацією порталу GlobalCheck, доступ до сайту BBC станом на середу, 16 березня, становить 0%.

[ + – ] Дані Globalcheck

Також, окрім вебресурсу британського інформаційного агентства, у РФ сьогодні заблокували сайти розслідувачів Bellingcat та ЗМІ "Кавказький вузол" та "Нові вісті".

Нагадаємо, 14 березня Роскомнагляд заблокував у РФ соціальну мережу Instagram. До цього Генпрокуратура та Рада Федерації Росії звинуватили корпорацію Meta, яка володіє сервісом, в екстремізмі.

Тим часом однокурсник засновника Telegram Павла Дурова Олександр Зобов повідомив про розробку російського клону Instagram, який отримав назву "Росграм".