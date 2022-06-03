Бойовики "Л/ДНР" заблокували доступ до Viber на території окупованого Донбасу

Своє рішення окупанти пояснили тим, що бійці ЗСУ нібито використовують месенджер для отримання даних про місцезнаходження військовихіта цивільних об'єктів, по яких пізніше відкривають вогонь.

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Із п'ятниці, 3 червня, на території ОРЛО заблоковано доступ до месенджера Viber. Про це повідомляє пресслужба "Міністерства зв'язку ЛНР".

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За даними окупаційної адміністрації, доступ до месенджера Viber буде тимчасово заблокований, а відповідна ухвала була затверджена в п'ятницю, 3 червня.

Блокування бойовики пояснюють тим, що бійці Збройних сил України нібито використовують популярний сервіс як військову інфраструктуру, за допомогою якої отримують дані про місцезнаходження військових і цивільних об'єктів.

"Ці відомості використовуються для завдання ударів, що спричиняють шкоду здоров'ю та життю жителів ЛНР незалежно від їхньої статі, віку або статусу у воєнний час", — ідеться в повідомленні окупаційної адміністрації.

Крім того, доступ до популярного месенджера Viber також був заблокований на території ОРДО. У пресслужбі "Мінзв'язку ДНР" заявили, що іноземний сервіс буде недоступний на території окупованої частини Донецької області "для захисту життя та здоров'я людей".

Проросійські бойовики також заявили, що месенджер Viber використовується з протиправною метою — для ведення інформаційної війни, поширення шкідливого програмного забезпечення та визначення місцезнаходження об'єктів, по яких нібито українські військовослужбовці завдають ударів.

"Тимчасові незручності, пов'язані з необхідністю зміни особистих звичок щодо використання тих чи інших сервісів у повсякденному спілкуванні можуть бути компенсовані переходом на інші, довіреніші сервіси", — додали в окупаційній адміністрації.

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