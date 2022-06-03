Бойовики "Л/ДНР" заблокували доступ до Viber на території окупованого Донбасу
Своє рішення окупанти пояснили тим, що бійці ЗСУ нібито використовують месенджер для отримання даних про місцезнаходження військовихіта цивільних об'єктів, по яких пізніше відкривають вогонь.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Із п'ятниці, 3 червня, на території ОРЛО заблоковано доступ до месенджера Viber. Про це повідомляє пресслужба "Міністерства зв'язку ЛНР".
За даними окупаційної адміністрації, доступ до месенджера Viber буде тимчасово заблокований, а відповідна ухвала була затверджена в п'ятницю, 3 червня.
Блокування бойовики пояснюють тим, що бійці Збройних сил України нібито використовують популярний сервіс як військову інфраструктуру, за допомогою якої отримують дані про місцезнаходження військових і цивільних об'єктів.
"Ці відомості використовуються для завдання ударів, що спричиняють шкоду здоров'ю та життю жителів ЛНР незалежно від їхньої статі, віку або статусу у воєнний час", — ідеться в повідомленні окупаційної адміністрації.
Крім того, доступ до популярного месенджера Viber також був заблокований на території ОРДО. У пресслужбі "Мінзв'язку ДНР" заявили, що іноземний сервіс буде недоступний на території окупованої частини Донецької області "для захисту життя та здоров'я людей".
Проросійські бойовики також заявили, що месенджер Viber використовується з протиправною метою — для ведення інформаційної війни, поширення шкідливого програмного забезпечення та визначення місцезнаходження об'єктів, по яких нібито українські військовослужбовці завдають ударів.
"Тимчасові незручності, пов'язані з необхідністю зміни особистих звичок щодо використання тих чи інших сервісів у повсякденному спілкуванні можуть бути компенсовані переходом на інші, довіреніші сервіси", — додали в окупаційній адміністрації.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ адміністрація Instagram масово блокує російських користувачів. Користувачів не рятує навіть використання сервісу VPN, оскільки алгоритми соціальної мережі вважають підозрілими зміну IP-адрес або геолокації.
Також повідомлялося, що Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням через статтю, яка присвячена повномасштабному вторгненню ЗС РФ в Україну.