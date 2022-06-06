Тотальная слежка: ФСБ хочет знать, кому принадлежит каждый телефон в стране

Спецслужбы намерены создать единую базу кодов IMEI телефонов для "повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий".

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Минцифры России по рекомендации ФСБ намерено разработать единую базу кодов IMEI, которые присваивают мобильным телефонам, пишет российская газета "Коммерсантъ". По данным источников издания, в ФСБ необходимость создания такого реестра объясняют тем, что с его помощью удастся "повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий" и пресекать "противоправные действия с использованием мобильных телефонов".

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По сведениям "Коммерсанта", о создании базы IMEI в России говорят с 2010-х годов. В разное время инициаторами выступали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. Причинами необходимости создания такого реестра называли борьбу с незаконным импортом гаджетов, а также борьбу с воровством телефонов, так как их можно будет блокировать по IMEI.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что теперь это неактуально, потому что современные смартфоны можно блокировать через интернет. По его словам, сейчас интерес силовиков заключается в том, чтобы четко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем. Ведь, несмотря на законодательные требования, сим-карты все еще возможно купить без предъявления паспорта.

[ + – ] В России сим-карты обязаны продавать только по паспорту, но требование закона можно обойти

Что будет с незарегистрированными телефонами

Центральный научно-исследовательский институт связи в 2019 году создал пилотный проект. Он предполагал создание системы, при которой телефоны, чьи IMEI-коды не числятся в базе, не смогут получить доступ к сетям мобильных операторов. В ЦНИИС утверждают, что система готова к работе.

Для чего нужен IMEI

IMEI (International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования) — уникальный номер для идентификации телефонов. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата.

Также IMEI используют для слежения за телефонами, зная номер, можно заблокировать телефон в сети в случае его кражи.

Ранее сообщалось о том, что в РФ собираются внедрить систему распознавания личности "Досмотр", которая будет анализировать мимику лица, походку, запрашивать данные из соцсетей, чтобы определять потенциально опасных граждан.

Помимо этого в Следственном комитете РФ предложили разработать новые способы регистрации в социальных сетях. Необходимость этого объяснили тем, что анонимность, предлагаемая соцсетями, мешает оперативникам искать пользователей, размещающих "запрещенный" контент.

В 2021 года Роскомнадзор разработал проект приказа, который предполагал, что при регистрации пользователь должен заполнить специальную форму с указанием ФИО, реквизитов удостоверения личности, домашний адрес, номер телефона и е-мейл. Впоследствии ведомство отказалось от этой идеи.