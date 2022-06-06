Тотальне стеження: ФСБ хоче знати, кому належить кожен телефон у країні

Спецслужби мають намір створити єдину базу кодів IMEI телефонів для "підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів".

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Мінцифри Росії за рекомендацією ФСБ має намір розробити єдину базу кодів IMEI, які надають мобільним телефонам, пише російська газета "Коммерсантъ". За даними джерел видання, в ФСБ необхідність створення такого реєстру пояснюють тим, що за його допомогою вдасться "підвищити ефективність оперативно-розшукових заходів" та припиняти "протиправні дії з використанням мобільних телефонів".

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За даними "Коммерсанта", про створення бази IMEI у Росії говорять з 2010-х років. У різні часи ініціаторами виступали МВС, Мінкомзв'язок (попередник Мінцифри) та члени Ради федерації. Причинами необхідності створення такого реєстру називали боротьбу з незаконним імпортом гаджетів, а також боротьбу з крадіжкою телефонів, оскільки їх можна буде блокувати за IMEI.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков упевнений, що наразі це неактуально, бо сучасні смартфони можна блокувати через інтернет. За його словами, зараз інтерес силовиків полягає у тому, щоб чітко асоціювати телефон і сім-карту з його власником. Адже, незважаючи на законодавчі вимоги, сім-карти все ще можна придбати без пред'явлення паспорта.

[ + – ] У Росії сім-карти повинні продавати тільки за паспортом, але вимога закону можна обійти

Що буде з незареєстрованими телефонами

Центральний науково-дослідний інститут зв'язку у 2019 році створив пілотний проєкт. Він передбачав створення системи, за якої телефони, чиї IMEI-коди не числяться в базі, не зможуть отримати доступ до мереж мобільних операторів. У ЦНДІЗ стверджують, що система готова до роботи.

Для чого потрібний IMEI

IMEI (International Mobile Equipment Identity — міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) — унікальний номер для ідентифікації телефонів. Він слугує для ідентифікації пристрою у мережі та зберігається у прошивці апарата.

Також IMEI використовують для стеження за телефонами, знаючи номер, можна заблокувати телефон у мережі в разі його крадіжки.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ збираються впровадити систему розпізнавання особистості "Досмотр", яка аналізуватиме міміку особи, ходу, вимагатиме дані із соцмереж, щоб визначати потенційно небезпечних громадян.

Крім цього у Слідчому комітеті РФ запропонували розробити нові способи реєстрації у соціальних мережах. Необхідність цього пояснили тим, що анонімність, пропонована соцмережами, заважає оперативникам шукати користувачів, які розміщують заборонений контент.

У 2021 році Роскомнагляд розробив проєкт наказу, який припускав, що під час реєстрації користувач повинен заповнити спеціальну форму із зазначенням ПІБ, реквізитів посвідчення особи, домашню адресу, номер телефону та е-мейл. Згодом відомство відмовилося від цієї ідеї.