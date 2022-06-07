"Мы осуждаем войну": корпорация IBM объявила о полном прекращении работы в России

Гендиректор компании Арвинд Кришна заявил, что компания не оправдывает насилие или акты агрессии, поэтому прекратила продавать технологии РФ и сотрудничать с российсикими военными.

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Один из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения американская корпорация IBM объявила о прекращении деятельности в РФ, из-за военной агрессии в Украине. Кроме того, сайт компании также стал недоступен для россиян. Об этом сообщает агентство "РИА-Новости".

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Генеральный директор компании IBM Арвинд Кришна в марте на официальном сайте опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что компания больше не будет вести дела с российскими военными. IBM прекратила продавать технологии в Россию и приостановила сотрудничество с российскими военными организациями.

"Я говорил с сотрудниками IBM со всего мира о трагедии войны в Украине и хотел бы признать, что правильно использовать слово "война", а не "конфликт". IBM не оправдывает насилие или акты агрессии, и мы осуждаем войну России в Украине", — заявил Кришна.

Кришна отметил, что IBM проводит тщательную проверку того, кто оказывает финансовую поддержку ее деловым партнерам и проектам, поэтому компания достаточно уверен", что не взаимодействует с лицами, находящимися под санкциями, даже косвенно.

При этом компания обещала поддержать своих сотрудников в России — по данным LinkedIn, в IBM работало более 1000 россиян. Гендиректор в то же время сообщил, что пока неизвестно, как долго компания сможет платить своим сотрудникам в РФ на фоне санкционного давления, но из-за решений российских властей они "не должны пострадать".

В IBM также заявили, что компания оказывает помощь своим сотрудникам и их семьям из России и Украины. Многие из них уже смогли переехать в соседние страны для безопасности.

Ранее сообщалось, что компания Intel c 5 апреля приостановила все деловые операции в России. В то же время руководство компании пытается поддерживать 1200 своих сотрудников из трех центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, расположенных в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями. Это решение было принято "в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры" РФ.