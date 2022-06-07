"Ми засуджуємо війну": корпорація IBM оголосила про повне припинення роботи в Росії

Гендиректор компанії Арвінд Крішна заявив, що компанія не виправдовує насильство чи акти агресії, тому припинила продавати технології РФ та співпрацювати з російськими військовими.

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Один із найбільших виробників та постачальників програмного забезпечення американська корпорація IBM оголосила про припинення діяльності у РФ через військову агресію в Україні. Крім того, сайт компанії також став недоступним для росіян. Про це повідомляє агентство "РІА-Новини".

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Генеральний директор компанії IBM Арвінд Крішна в березні на офіційному сайті опублікував повідомлення, в якому йшлося про те, що компанія більше не вестиме справи з російськими військовими. IBM припинила продавати технології в Росію та призупинила співпрацю з російськими військовими організаціями.

"Я говорив зі співробітниками IBM з усього світу про трагедію війни в Україні й хотів би визнати, що правильно використовувати слово "війна", а не "конфлікт". IBM не виправдовує насильство або акти агресії, і ми засуджуємо війну Росії в Україні", — заявив Крішна.

Крішна зазначив, що IBM проводить ретельну перевірку того, хто надає фінансову підтримку її діловим партнерам та проєктам, тому компанія досить впевнена, що не взаємодіє з особами, які перебувають під санкціями, навіть побічно.

Водночас компанія обіцяла підтримати своїх співробітників у Росії — за даними LinkedIn, в IBM працювало понад 1000 росіян. Гендиректор водночас повідомив, що поки невідомо, як довго компанія зможе платити своїм співробітникам у РФ на тлі санкційного тиску, але через рішення російської влади вони "не повинні постраждати".

В IBM також заявили, що компанія надає допомогу своїм співробітникам та їхнім сім'ям із Росії та України. Багато хто з них уже зміг переїхати до сусідніх країн для безпеки.

Раніше повідомляли, що компанія Intel з 5 квітня призупинила всі ділові операції в Росії. Водночас керівництво компанії намагається підтримувати 1200 своїх співробітників із трьох центрів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розташованих у Москві, Новосибірську та Нижньому Новгороді.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який забороняє з 1 січня 2025 використання програмного забезпечення, розробленого закордонними компаніями. Це рішення прийнято "з метою забезпечення технологічної незалежності та безпеки критичної інформаційної інфраструктури" РФ.