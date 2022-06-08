Цензура, блокировки, низкая скорость: что с Интернетом в Херсонской и Запорожской областях

В Мелитополе и Херсоне действуют сети российских провайдеров, которые не дают свободно открывать украинские сайты.

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Оккупационные власти возобновляют работу Интернета на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей. Фокус разбирался, какие возможности доступны украинцам в оккупации.

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Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, 6 июня один из местных операторов возобновил свои услуги, однако оккупанты перевели его на свои серверы. В итоге у некоторых жителей города появился Интернет, хотя его возможности сильно ограничены. Чтобы получить доступ к украинским и иностранным ресурсам, Иван Федоров порекомендовал использовать VPN.

"У него и безопасность нулевая, и скорость очень низкая, но это хоть какой-то глоток воздуха для наших жителей и возможность связаться со своими родственниками", — прокомментировал мэр Мелитополя.

Как пишет издание "РИА Мелитополь", после оккупации города российские войска сразу же отключили провайдера "Воля", услагами которого пользовалась значительная часть населения. Некоторым жителям многоэтажек удалось переключиться на "Киевстар".

После недели информационного вакуума в Мелитополе заработал Интернет от провайдера "Медиана". Сервис SpeedTest показывает горожанам, что они подключены к сети российской компании Mosline Group LLC, зарегистрированной в Москве. Теперь, по данным СМИ, "Медиана" обещает Интернет всем клиентам "Воли", для этого нужно прийти в офис на улице Чернышевского и написать заявление.

[ + – ] Сервис SpeedTest показывает, какой Интернет в Мелитополе Фото: Telegram

Там же действующие абоненты могут оплатить услуги провайдера, но только за наличные. Как видно по фотографии из Telegram-канала "Типичный Мелитополь", желающих оказалось очень много. Клиенты "Киевстара" пока находятся в подвешенном состоянии.

[ + – ] Очередь у офиса провайдера "Медиана" в Мелитополе Фото: Telegram

"По непроверенным данным, непосредственный владелец "Медианы" сейчас находится заграницей, и не имеет никакого отношения к работе провайдера. Этот бизнес орки попросту отжали у нашего земляка. Но мелитопольцев такое положение дел уже давно не удивляет", — пишет "РИА Мелитополь".

В Херсонской области сложилась похожая ситуация. Как заявил руководитель оккупационной власти в регионе Владимир Сальдо в эфире телеканала Соловйов Live, российская администрация пытается запустить свой Интернет с жесткой цензурой:

"Срочно необходимо восстановить Интернет с ограниченем ложной информации, направленной на запугивание херсонцев и дестабилизацию обстановки в регионе".

Настоящая Херсонская областная военная администрация сообщает в Facebook, что в столице региона у некоторых людей есть доступ в Интернет, хотя и с очень низкой скоростью. В Скадовске соединение достаточно быстрое для звонков через мобильные приложения — местные жители пользуются ими при отстутсвии мобильной связи. Частично Интернет работает в Каховском районе и Кочубеевской сельской общине.

По данным портала "Мост", сейчас в области у некоторых провайдеров частично или полностью блокируется доступ к украинским веб-ресурсам, а также некоторые VPN-сервисы.

Ранее Фокус писал, что в Херсоне Интернет работает через провайдеров из РФ. В некоторых районах подключиться к сети нельзя, ведь оборудование и коммуникации повреждены в результате обстрелов. В Мелитополе же долгое время единственным источником Интернета были российские SIM-карты, которые начали продавать на оккупированных территориях. Смартфоны ловили сигнал только на улице, соединение оказалось очень медленным, но некоторым удавалось пользоваться мессенджерами.