Цензура, блокування, низька швидкість: що з інтернетом у Херсонській та Запорізькій областях

У Мелітополі та Херсоні діють мережі російських провайдерів, які не дають вільно відкривати українські сайти.

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Окупаційна влада відновлює роботу інтернету на окупованій території Запорізької та Херсонської областей. Фокус розбирався, які можливості доступні українцям в окупації.

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Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, 6 червня один із місцевих операторів відновив свої послуги, проте окупанти перевели його на свої сервери. В результаті в деяких жителів міста з'явився інтернет, хоча його можливості дуже обмежені. Щоб отримати доступ до українських та іноземних ресурсів, Іван Федоров порадив використати VPN.

"У нього і безпека нульова, і швидкість дуже низька, але це хоч якийсь ковток повітря для наших мешканців та можливість зв'язатися зі своїми родичами", — прокоментував мер Мелітополя.

Як пише видання "РІА Мелітополь", після окупації міста російські війська одразу ж відключили провайдера "Воля", умовами якого користувалася значна частина населення. Деяким мешканцям багатоповерхівок вдалося перейти на "Київстар".

Після тижня інформаційного вакууму в Мелітополі запрацював інтернет від провайдера "Медіана". Сервіс SpeedTest показує жителям міста, що вони підключені до мережі російської компанії Mosline Group LLC, зареєстрованої в Москві. Тепер, за даними ЗМІ, "Медіана" обіцяє інтернет усім клієнтам "Волі", для цього потрібно прийти в офіс на вулиці Чернишевського і написати заяву.

[ + – ] Сервіс SpeedTest показує, який інтернет у Мелітополі Фото: Telegram

Там же абоненти можуть оплатити послуги провайдера, але тільки готівкою. Як видно з фотографії з Telegram-каналу "Типовий Мелітополь", охочих виявилося дуже багато. Клієнти "Київстару" поки перебувають у підвішеному стані.

[ + – ] Черга біля офісу провайдера "Медіана" в Мелітополі Фото: Telegram

"За неперевіреними даними, безпосередній власник "Медіани" зараз перебуває закордоном, і не має жодного відношення до роботи провайдера. Цей бізнес орки просто віджали в нашого земляка. Але мелітопольців такий стан справ уже давно не дивує", — пише "РІА Мелітополь".

На Херсонщині склалася схожа ситуація. Як заявив керівник окупаційної влади в регіоні Володимир Сальдо в ефірі телеканалу Соловйов Live, російська адміністрація намагається запустити свій інтернет із жорсткою цензурою:

"Терміново необхідно відновити інтернет з обмеженням хибної інформації, спрямованої на залякування херсонців та дестабілізацію ситуації в регіоні".

Справжня Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє у Facebook, що у столиці регіону деякі люди мають доступ до інтернету, хоча і з дуже низькою швидкістю. У Скадовську з'єднання досить швидке для дзвінків через мобільні програми — місцеві жителі користуються ними під час відсутності мобільного зв'язку. Частково інтернет працює в Каховському районі та Кочубеївській сільській громаді.

За даними порталу "Міст", зараз в області деякі провайдери частково або повністю блокують доступ до українських вебресурсів, а також деякі VPN-сервіси.

Раніше Фокус писав, що в Херсоні інтернет працює через провайдерів із РФ. У деяких районах під'єднатися до мережі не можна, адже обладнання та комунікації пошкоджені внаслідок обстрілу. В Мелітополі довгий час єдиним джерелом інтернету були російські SIM-карти, які почали продавати на окупованих територіях. Смартфони ловили сигнал лише на вулиці, з'єднання виявилося дуже повільним, але деяким вдавалося користуватися месенджерами.