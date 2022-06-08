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Діджитал Російсько-українська війна

Цензура, блокування, низька швидкість: що з інтернетом у Херсонській та Запорізькій областях

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Ноутбук, Інтернет
Фото: Getty Images

У Мелітополі та Херсоні діють мережі російських провайдерів, які не дають вільно відкривати українські сайти.

Окупаційна влада відновлює роботу інтернету на окупованій території Запорізької та Херсонської областей. Фокус розбирався, які можливості доступні українцям в окупації.

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, 6 червня один із місцевих операторів відновив свої послуги, проте окупанти перевели його на свої сервери. В результаті в деяких жителів міста з'явився інтернет, хоча його можливості дуже обмежені. Щоб отримати доступ до українських та іноземних ресурсів, Іван Федоров порадив використати VPN.

"У нього і безпека нульова, і швидкість дуже низька, але це хоч якийсь ковток повітря для наших мешканців та можливість зв'язатися зі своїми родичами", — прокоментував мер Мелітополя.

Як пише видання "РІА Мелітополь", після окупації міста російські війська одразу ж відключили провайдера "Воля", умовами якого користувалася значна частина населення. Деяким мешканцям багатоповерхівок вдалося перейти на "Київстар".

Після тижня інформаційного вакууму в Мелітополі запрацював інтернет від провайдера "Медіана". Сервіс SpeedTest показує жителям міста, що вони підключені до мережі російської компанії Mosline Group LLC, зареєстрованої в Москві. Тепер, за даними ЗМІ, "Медіана" обіцяє інтернет усім клієнтам "Волі", для цього потрібно прийти в офіс на вулиці Чернишевського і написати заяву.

Мелітополь, Інтернет
Сервіс SpeedTest показує, який інтернет у Мелітополі
Фото: Telegram

Там же абоненти можуть оплатити послуги провайдера, але тільки готівкою. Як видно з фотографії з Telegram-каналу "Типовий Мелітополь", охочих виявилося дуже багато. Клієнти "Київстару" поки перебувають у підвішеному стані.

Мелітополь
Черга біля офісу провайдера "Медіана" в Мелітополі
Фото: Telegram

"За неперевіреними даними, безпосередній власник "Медіани" зараз перебуває закордоном, і не має жодного відношення до роботи провайдера. Цей бізнес орки просто віджали в нашого земляка. Але мелітопольців такий стан справ уже давно не дивує", — пише "РІА Мелітополь".

На Херсонщині склалася схожа ситуація. Як заявив керівник окупаційної влади в регіоні Володимир Сальдо в ефірі телеканалу Соловйов Live, російська адміністрація намагається запустити свій інтернет із жорсткою цензурою:

"Терміново необхідно відновити інтернет з обмеженням хибної інформації, спрямованої на залякування херсонців та дестабілізацію ситуації в регіоні".

Справжня Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє у Facebook, що у столиці регіону деякі люди мають доступ до інтернету, хоча і з дуже низькою швидкістю. У Скадовську з'єднання досить швидке для дзвінків через мобільні програми — місцеві жителі користуються ними під час відсутності мобільного зв'язку. Частково інтернет працює в Каховському районі та Кочубеївській сільській громаді.

За даними порталу "Міст", зараз в області деякі провайдери частково або повністю блокують доступ до українських вебресурсів, а також деякі VPN-сервіси.

Раніше Фокус писав, що в Херсоні інтернет працює через провайдерів із РФ. У деяких районах під'єднатися до мережі не можна, адже обладнання та комунікації пошкоджені внаслідок обстрілу. В Мелітополі довгий час єдиним джерелом інтернету були російські SIM-карти, які почали продавати на окупованих територіях. Смартфони ловили сигнал лише на вулиці, з'єднання виявилося дуже повільним, але деяким вдавалося користуватися месенджерами.