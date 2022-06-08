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Huawei закрыла 4 официальных магазина в РФ: власти угрожают компании исками

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Магазин Huawei
Фото: iz.ru | Магазин Huawei

Компания официально не объявляла об уходе из России. Однако, по информации журналистов, ее представители перестали отвечать на запросы о поставках в РФ.

Китайский производитель электронных устройств Huawei начал закрывать свои официальные магазины по всей России. Из 19-ти официальны торговых точек работу прекратили уже четыре. В ближайшие месяцы эта тенденция будет продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к компании.

Первым закрывшимся был магазин, расположенный в московском торговом центре "Ривьера", произошло это 28 февраля. Впоследствии закрылись магазины в региональных центрах — Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Источники говорят, что причин тому несколько. В частности, нехватка продукции на складах и снижение спроса на мобильные устройства среди потребителей.

"Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины",— говорят источники.

Компания Huawei официально не объявляла, что уходит из России, однако, по данным "Коммерсанта", представители Huawei перестали отвечать на запросы о поставках в РФ, а в российском Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предположили, что если контракты не будут исполняться, то в отношении Huawei могут последовать судебные иски.

Ранее стало известно, что Huawei перестала поставлять в РФ телекоммуникационное оборудование. Российские чиновники попросили операторов связи, "МегаФон", МТС, "Ростелеком", "Вымпелком" и Tele2, надавить на компанию и заставить ее выполнять обязательства по договору. Если россияне не получат телекомоборудование, то в стране начнутся большие проблемы со связью.