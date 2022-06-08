Huawei закрила 4 офіційні магазини в РФ: влада погрожує компанії позовами

Компанія офіційно не оголошувала про відхід з Росії. Проте, за інформацією журналістів, її представники перестали відповідати на запити щодо постачання до РФ.

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Китайський виробник електронних пристроїв Huawei почав закривати офіційні магазини по всій Росії. З 19 офіційних торгових точок роботу припинили вже чотири. Найближчими місяцями ця тенденція триватиме. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерела, близькі до компанії.

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Першим був магазин, розташований в московському торговому центрі "Рів'єра", це сталося 28 лютого. Згодом закрилися магазини в регіональних центрах — Новокузнецьку, Уфі та Ростові-на-Дону. Джерела кажуть, що причин цього кілька. Зокрема, брак продукції на складах та зниження попиту на мобільні пристрої серед споживачів.

"Цілком ймовірно, що найближчими місяцями Huawei продовжить закривати свої магазини", — кажуть джерела.

Компанія Huawei офіційно не оголошувала, що йде з Росії, однак, за даними "Комерсанта", представники Huawei перестали відповідати на запити про постачання в РФ, а в російському Міністерстві цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій припустили, що якщо контракти не будуть виконуватись, то стосовно Huawei можуть бути судові позови.

Раніше стало відомо, що Huawei перестала постачати в РФ телекомунікаційне обладнання. Російські чиновники попросили операторів зв'язку, "Мегафон", МТС, "Ростелеком", "Вимпелком" та Tele2, натиснути на компанію та змусити її виконувати зобов'язання за договором. Якщо росіяни не отримають телекомобладнання, то в країні розпочнуться великі проблеми із зв'язком.