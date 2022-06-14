Всевидящее око ВСУ: как радары, спутники и ПО изменили войну в Украине (видео)

Новые технологии дают украинским артиллеристам большое преимущества и позволяют опережать ВС РФ, предотвращая массированные обстрелы.

Радары, разведывательные системы и программное обеспечение вывели войну в Украине на новый уровень. Издание Army Technology объяснило, какую роль современные технологии играют в артиллерийском деле.

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С тех пор, как основные боевые действия сосредоточились на Донбассе, Украина нуждается в мощной западной артиллерии. Рельеф здесь более плоский, что позволяет вести обстрелы с большого расстояния. Как считают аналитики, если обе и впредь будут настолько уязвимы для артиллерийского огня, то война зайдет в тупик, ведь войска не смогут продвигаться без больших потерь.

Артиллерия играет критически важную роль при ведении боевых действиях, потому как не только истребляет врага физически, но и оказывает на него сильное психологическое давление. Постоянные и точные заграждения могут деморализовать силы и препятствовать маневрированию на больших участках поля боя. Именно поэтому для победы в современной войне так важно находить вражеские артиллерийские батареи и быстро уничтожать их.

[ + – ] Артиллерийская батарея Фото: АрміяInform

Всегда на страже: зачем радары нужны артиллеристам

Бои на Востоке Украины показывают, какое преимщуетсво средства интегрированной сквозная разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR). Страны Запада уже выделяют Украине не только артиллерию, но и наземные радары, которые указывают направление и дальнобойность вражеских оружий, оценивая траекторию полета снарядов или ракет. Оборудование позволяет украинцам обнаруживать российские батареи и своевременно их уничтожать.

С начала вторжения РФ партнеры предоставили Украине несколько различных радаров, например Thales Squire, Hughes AN/TPQ-36 и COBRA (совместная разработка Thales, Airbus и Lockheed Martin). Кроме того, в Украине есть отечественная радиолокационная станция "Зоопарк-3" (1Л220УК), которая может обнаруживать позиции ствольной артиллерии на расстоянии до 15 км, минометов — до 18 км, РСЗО — до 24 км.

Радары обычно используются относительно близко к линии фронта, часто на уровне бригады, и способны заранее предупреждать о российских огневых задачах и определять направление и дистанцию ​​атаки. Благодаря им артиллеристы ВСУ могут после первых же выстрелов со стороны противника вычислить его позиции и нанести ответный удар, предотвращая дальнейшие атаки.

[ + – ] Украинская РЛС Зоопарк-3 Фото: Укроборонпром

Глаза и крылья: какую роль играют БПЛА

Возможности радаров дополняют дешевые беспилотники, обеспечивающие разведку с воздуха. Наличие камеры с высоким разрешением позволяет даже гражданским дронам, таким как DJI Mavic-3, AeroVironment Puma и Quantix, находить российские войска и следить за их перемещениями. После фиксации позиций, БПЛА также показывают, куда падают снаряды, чтобы артиллеристы корректировали огонь и вели обстрелы с максимальной эффективностью.

Как пишет Army Technology, маленькие дроны оказывают большую помощь в разведке с воздуха и часто кардинально меняют исход боевых действий на земле. Аналитики предполагают, что военные и оборонные фирмы, наблюдающие за конфликтом, обратят внимание на эффективность таких аппаратов, что приведет к повышению спроса на сами беспилотники и систем для борьбы с ними. Война в Украине стала первым конфликтом в мире, который в полной мере показал их эффективность в военном деле.

Цифровое оружие: ПО дает Украине ценное преимущество

Украинские специалисты разработали приложение "ГИС Арта", используя весь боевой опыт, полученный на Донбассе с 2014 года. Это децентрализованная и многопрофильная система управления и контроля, которая обрабатывает данные с дронов, смартфонов, дальномеров, а затем отправляет запросы об огневой поддержке на компьютеры ближайших артиллерийских систем ВСУ. По сообщениям военных, в некоторых случаях времая реагирования на такие запросы сократилось с 20 минут до менее чем 1 минуты.

Эффективность работы ПО зависит от многих факторов, однако "ГИС Арта" оказывает большую помощь украинским войскам и вызывает явное беспокойство у РФ — на это указывают многочисленные попытки взломать приложение, которые так и не увенчались успехом. Благодаря тому, что система доступна командирам одновременно на нескольких устройствах, артиллеристы ВСУ могут координированно вести огонь сразу с нескольких направлений и отходить намного быстрее, чем ВС РФ, которые используют тактику группового массированного артиллерийского обстрела в единой манере.

Программа позволяет использовать тактику, которая в значительной степени исключает риск ответного огня со стороны российских батарей: поскольку тактическая связь децентрализована и легкодоступна для полевых командиров через несколько средств, украинская артиллерия может вести точный огонь с нескольких направлений, прежде чем сместиться, не теряя координации, и раньше, чем российская артиллерия. – чья доктрина диктует использование групповой и массированной артиллерийской стрельбы в единой манере – может ответить. Украина пока не может стрелять в таком же темпе из-за нехватки западного вооружения и боеприпасов.

Спутниковый Интернет Илона Маска спас военную связь в Украине

Война в Украине указала на важный аспект технологий радиоэлектронной борьбы и коммуникации: их безопасность и живучесть. В начале вторжения Россия при помощи кибератак вывела из строя сеть терминалов спутниковой связи Viasat, чтобы значительно ослабить ситуационную осведомленность Украины. Однако после подключения к космическому Интернету Starlink Илона Маска Украина вернула и улучшила свои возможности в сфере командования, разведки и передачи информации.

Надежное шифрование Starlink и отсутствие уязвимой наземной инфраструктуры удивили специалистов, которые наблюдают за событиями в Украине. Вероятно, успешное применение технологии подтолкнет разработчиков к созданию новых технологий для наступательной радиоэлектронной борьбы, а украинские военные на фронте смогут еще лучше общаться и координировать ведение огня с минимальным радиоэлектронным излучением, которое россиянам будет очень трудно зафиксировать.

Ранее сообщали, как украинская артиллерия уничтожила целую батарею вражеских "Ураганов". 81-я десантно-штурмовая бригада в результате удачного обстрела лишила протирвника пусковых установок и целого подразделения для материально-технического обеспечения.

Накануне в Офисе президента рассказали, сколько оружия необходимо, чтобы вытеснить ВС РФ из Украины. По словам советника Михаила Подоляка, Западу стоит передать украинцам 1000 гаубиц, 300 РСЗО, 1000 дронов и другую военную технику.