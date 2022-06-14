Всевидне око ЗСУ: як радари, супутники та ПЗ змінили війну в Україні (відео)

Нові технології дають українським артилеристам великі переваги та дозволяють випереджати ЗС РФ, запобігаючи масованим обстрілам.

Радари, розвідувальні системи та програмне забезпечення вивели війну в Україні на новий рівень. Видання Army Technology пояснило, яку роль сучасні технології відіграють у справі артилерії.

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Відколи основні бойові дії зосередилися на Донбасі, Україна потребує потужної західної артилерії. Рельєф тут більш плоский, що дозволяє обстрілювати з великої відстані. Як вважають аналітики, якщо обидві й надалі будуть настільки вразливі для артилерійського вогню, то війна зайде в глухий кут, адже війська не зможуть просуватися без великих втрат.

Артилерія грає критично важливу роль під час ведення бойових дій, тому що не тільки винищує ворога фізично, а й чинить на нього сильний психологічний тиск. Постійні та точні загородження можуть деморалізувати сили та перешкоджати маневрування на великих ділянках поля бою. Саме тому для перемоги у сучасній війні так важливо знаходити ворожі артилерійські батареї та швидко знищувати їх.

[ + – ] Артилерійська батарея Фото: АрміяInform

Завжди на сторожі: навіщо радари потрібні артилеристам

Бої на Сході України показують, яке перевага засобу інтегрованої наскрізної розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки (ISTAR). Країни Заходу вже виділяють Україні не лише артилерію, а й наземні радари, які вказують напрямок і далекобійність ворожої зброї, оцінюючи траєкторію польоту снарядів чи ракет. Обладнання дозволяє українцям виявляти російські батареї та своєчасно їх знищувати.

З початку вторгнення РФ партнери надали Україні кілька різних радарів, наприклад Thales Squire, Hughes AN/TPQ-36 та COBRA (спільна розробка Thales, Airbus та Lockheed Martin). Крім того, в Україні є вітчизняна станція радіолокації "Зоопарк-3" (1Л220УК), яка може виявляти позиції ствольної артилерії на відстані до 15 км, мінометів — до 18 км, РСЗВ — до 24 км.

Радари зазвичай використовуються відносно близько до лінії фронту, часто на рівні бригади, і здатні заздалегідь попереджати про російські вогневі завдання та визначати напрямок і дистанцію атаки. Завдяки їм артилеристи ЗСУ можуть після перших пострілів із боку противника вирахувати його позиції і завдати удару у відповідь, запобігаючи подальшим атакам.

[ + – ] Українська РЛС Зоопарк-3 Фото: Укроборонпром

Очі та крила: яку роль відіграють БПЛА

Можливості радарів доповнюють дешеві безпілотники, які забезпечують розвідку з повітря. Наявність камери з високою роздільною здатністю дозволяє навіть цивільним дронам, таким як DJI Mavic-3, AeroVironment Puma та Quantix, знаходити російські війська та стежити за їхніми переміщеннями. Після фіксації позицій БПЛА також показують, куди падають снаряди, щоб артилеристи коригували вогонь і вели обстріл із максимальною ефективністю.

Як пише Army Technology, маленькі дрони надають велику допомогу в розвідці з повітря і часто кардинально змінюють результати бойових дій на землі. Аналітики припускають, що військові й оборонні фірми, які спостерігають за конфліктом, звернуть увагу на ефективність таких апаратів, що призведе до підвищення попиту власне на безпілотники та системи для боротьби з ними. Війна в Україні стала першим конфліктом у світі, який повною мірою показав їхню ефективність у військовій справі.

Цифрова зброя: ПЗ дає Україні цінну перевагу

Українські фахівці розробили додаток "ГІС Арта", використовуючи весь бойовий досвід, здобутий на Донбасі з 2014 року. Це децентралізована та багатопрофільна система управління і контролю, яка обробляє дані з дронів, смартфонів, далекомірів, а потім надсилає запити про вогневу підтримку на комп'ютери найближчих артилерійських систем ЗСУ. За повідомленнями військових, у деяких випадках час реагування на такі запити скоротився з 20 хвилин до менш ніж 1 хвилини.

Ефективність роботи ПЗ залежить від багатьох факторів, проте "ГІС Арта" надає велику допомогу українським військам і викликає очевидне занепокоєння РФ — на це вказують численні спроби зламати програму, яка так і не увінчалася успіхом. Завдяки тому, що система доступна командирам одночасно на кількох пристроях, артилеристи ЗСУ можуть координовано вести вогонь відразу з кількох напрямків і відходити набагато швидше, ніж ЗС РФ, які використовують тактику групового артилерійського обстрілу в єдиній манері.

Програма дозволяє використовувати тактику, яка значною мірою унеможливлює ризик у відповідь вогню з боку російських батарей: оскільки тактичний зв'язок децентралізований і легкодоступний для польових командирів через кілька засобів, українська артилерія може вести точний вогонь з кількох напрямків, перш ніж зміститися, не втрачаючи координації, та раніше, ніж російська артилерія, — чия доктрина диктує використання групової та масованої артилерійської стрільби в єдиній манері — може відповісти. Україна поки що не може стріляти в такому ж темпі через брак західного озброєння і боєприпасів.

Супутниковий інтернет Ілона Маска врятував військовий зв'язок в Україні

Війна в Україні вказала на важливий аспект технологій радіоелектронної боротьби та комунікації: їхня безпека та живучість. На початку вторгнення Росія за допомогою кібератак вивела з ладу мережу терміналів супутникового зв'язку Viasat, щоб значно послабити ситуаційну поінформованість України. Однак після підключення до космічного інтернету Starlink Ілона Маска Україна повернула та покращила свої можливості у сфері командування, розвідки та передавання інформації.

Надійне шифрування Starlink і відсутність уразливої наземної інфраструктури здивували фахівців, які спостерігають за подіями в Україні. Ймовірно, успішне застосування технології підштовхне розробників до створення нових технологій для наступальної радіоелектронної боротьби, а українські військові на фронті зможуть ще краще спілкуватися та координувати ведення вогню з мінімальним радіоелектронним випромінюванням, яке росіянам буде дуже важко зафіксувати.

Раніше повідомляли, як українська артилерія знищила цілу батарею ворожих "Ураганів". 81-а десантно-штурмова бригада внаслідок вдалого обстрілу позбавила противника пускових установок і цілого підрозділу для матеріально-технічного забезпечення.

Напередодні в Офісі президента розповіли, скільки зброї необхідно, щоб витіснити ЗС РФ з України. За словами радника Михайла Подоляка, Заходу варто передати українцям 1 000 гаубиць, 300 РСЗВ, 1 000 дронів та іншу військову техніку.