Українська артилерія знищила цілу батарею ворожих "Ураганів" (відео)

Військові 81-ї бригади ДШВ знищили не лише пускові установки, а й підрозділ матеріально-технічного забезпечення ворога.

Артилеристи з 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ влучним ударом знищили російську батарею БМ-27 "Ураган", а також підрозділ матеріально-технічного забезпечення. Про це повідомляє Командування ДШВ у Фейсбуці.

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Підрозділ матеріально-технічного забезпечення перебував у польових умовах, де російські війська заправляли й обслуговували військову техніку. Артилерійським ударом було знищено:

паливозаправники;

батарея БМ-27 "Ураган";

транспортно-зарядна машина ТЗМ 9Т452 (для "Урагану");

автокран.

БМ-27 "Ураган" — це реактивна установка залпового вогню калібру 220-мм. Її максимальна дальність стрільби становить 35,8 км. Один залп складається із 16 ракет. Одна батарея РСЗВ у російській армії складається із 6 одиниць.

Нагадаємо, 13 червня артилеристи 45-ї окремої артбригади знищили склад боєприпасів російських військ на Запорізькому напрямку.

Раніше під Сєвєродонецьком українські гаубиці М777 знищили 3 БМ-21 "Град" військ РФ.