Украинская артиллерия уничтожила целую батарею вражеских "Ураганов" (видео)

Военные 81-й бригады ДШВ уничтожили не только пусковые установки, но и подразделение материально-технического обеспечения врага.

Артиллеристы из 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ метким ударом уничтожили российскую батарею БМ-27 "Ураган", а также подразделение материально-технического обеспечения. Об этом сообщает Командование ДШВ в Фейсбуке.

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Подразделение материально-технического обеспечения находилось в полевых условиях, где российские войска заправляли и обслуживали военную технику. Артиллерийским ударом были уничтожены:

топливозаправщики

батарея БМ-27 "Ураган"

транспортно-заряжающая машина ТЗМ 9Т452 (для "Урагана")

автокран

БМ-27 "Ураган" — это реактивная установка залпового огня калибра 220-мм. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 35,8 км. Один залп состоит из 16 ракет. Одна батарея РСЗО в российской армии состоит из 6 единиц.

Напомним, 13 июня артиллеристы 45-й отдельной артбригады уничтожили склад боеприпасов российских войск на Запорожском направлении.

Ранее под Северодонецком украинские гаубицы М777 уничтожили 3 БМ-21 "Град" войск РФ.