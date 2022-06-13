"Мы вас снова нашли": украинская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВС РФ (видео)

Беспилотник обнаружил российские объекты предположительно на сельскохозяйственном объекте. По целям был нанесен артиллерийский удар.

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Украинские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов и горючего на одном из направлений. Об этом сообщается на странице 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ в Фейсбуке.

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На видеозаписи показаны кадры с беспилотника, который и обнаружил российский военный объект на одном из направлений. Судя по кадрам, он расположен на сельскохозяйственном объекте. На его территории были обнаружены укрепления и противотанковые ежи.

Военным удалось установить, что в трех зданиях и доме находился личный состав врага, склад с боеприпасами и с топливом.

[ + – ] Личный состав, склад с горючим и боеприпасами

Первые две цели прошли мимо цели, однако уже третий попал в цель. Спустя какое-то время все объекты начали гореть. Украинская артиллерия четко сработала по вражеским объектам.

Напомним, под Северодонецком украинские гаубицы М777 уничтожили 3 БМ-21 "Град" войск РФ.

Ранее были опубликованы редкие кадры контрбатарейной борьбы ВСУ по российской артиллерии. Украинские артиллеристы уничтожили несколько гаубиц.