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Военный Фокус Российско-украинская война

Опубликованы редкие кадры контрбатарейной борьбы ВСУ по артиллерии ВС РФ

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контрбатарейная борьба
Уничтожение российской артиллерии

Бойцы 28-й мехбригады уничтожили российские гаубицы "Мста-Б" в Херсонской области.

В сети опубликовали видео уничтожения российской артиллерии силами артиллеристов 28-й механизированной бригады ВСУ. Видеоролик опубликовано в блоге BlueSauron, на котором отслеживают ход боевых действий.

На видеозаписи украинский беспилотник обнаруживает позицию гаубиц 2А62 "Мста-Б". На позиции их обнаружили больше пяти единиц. Украинские военные установили координаты вражеской артиллерии и открыли по ним огонь.

В ходе первого залпа была уничтожена одна из гаубиц с последующей детонацией боекомплекта и побегом личного состава. В ходе второго залпа была уничтожена еще одна гаубица.

Отмечается, что видео было снято в Херсонской области возле села Мирное. Российская артиллерия находилась примерно в 6 км от линии фронта. Это удалось установить благодаря координатам в видео.

вс рф
Позиция российсккой артиллерии на Херсонщине

Напомним, украинский разведчик Вадим Скибицкий заявил, что в ВСУ в разы меньше артиллерийского вооружения, чем у войск РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные проходят обучение на американских РСЗО HIMARS в ускоренном темпе. За 3-4 недели бойцы будут готовы.