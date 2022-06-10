Опубликованы редкие кадры контрбатарейной борьбы ВСУ по артиллерии ВС РФ

Бойцы 28-й мехбригады уничтожили российские гаубицы "Мста-Б" в Херсонской области.

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В сети опубликовали видео уничтожения российской артиллерии силами артиллеристов 28-й механизированной бригады ВСУ. Видеоролик опубликовано в блоге BlueSauron, на котором отслеживают ход боевых действий.

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На видеозаписи украинский беспилотник обнаруживает позицию гаубиц 2А62 "Мста-Б". На позиции их обнаружили больше пяти единиц. Украинские военные установили координаты вражеской артиллерии и открыли по ним огонь.

В ходе первого залпа была уничтожена одна из гаубиц с последующей детонацией боекомплекта и побегом личного состава. В ходе второго залпа была уничтожена еще одна гаубица.

Отмечается, что видео было снято в Херсонской области возле села Мирное. Российская артиллерия находилась примерно в 6 км от линии фронта. Это удалось установить благодаря координатам в видео.

[ + – ] Позиция российсккой артиллерии на Херсонщине

Напомним, украинский разведчик Вадим Скибицкий заявил, что в ВСУ в разы меньше артиллерийского вооружения, чем у войск РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные проходят обучение на американских РСЗО HIMARS в ускоренном темпе. За 3-4 недели бойцы будут готовы.