Опубліковано рідкісні кадри контрбатарейної боротьби ЗСУ з артилерії ЗС РФ
Бійці 28-ї мехбригади знищили російські гаубиці "Мста-Б" у Херсонській області.
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У мережі опублікували відео знищення російської артилерії силами артилеристів 28-ї механізованої бригади ЗСУ. Відеоролик опубліковано у блозі BlueSauron, на якому відстежують перебіг бойових дій.
На відеозаписі український безпілотник виявляє позицію гаубиць 2А62 "Мста-Б". На позиції їх помітили понад п'ять одиниць. Українські військові встановили координати ворожої артилерії та відкрили по них вогонь.
Під час першого залпу було знищено одну з гаубиць з подальшою детонацією боєкомплекту та втечею особового складу. Під час другого залпу було знищено ще одну гаубицю.
Зазначається, що відео було знято в Херсонській області біля села Мирне. Російська артилерія знаходилася приблизно 6 км від лінії фронту. Це вдалося встановити завдяки координатам у відео.
Нагадаємо, український розвідник Вадим Скібіцький заявив, що в ЗСУ в рази менше артилерійського озброєння, ніж у військ РФ.
Раніше повідомлялося, що українські військові проходять навчання на американських РСЗВ HIMARS у прискореному темпі. За 3-4 тижні бійці будуть готові.