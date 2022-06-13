"Ми вас знову знайшли": українська артилерія знищила склад боєприпасів ЗС РФ (відео)

Безпілотник зафіксував російські об'єкти, ймовірно, на сільськогосподарському об'єкті. По цілях було завдано артилерійського удару.

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Українські артилеристи завдали удару по складу боєприпасів і пального на одному з напрямків. Про це повідомляється на сторінці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ у Фейсбуці.

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На відеозаписі показані кадри з безпілотника, який і зафіксував російський військовий об'єкт на одному з напрямків. Зважаючи на кадри, він розташований на сільськогосподарському об'єкті. На його території були виявлені укріплення та протитанкові їжаки.

Військовим вдалося встановити, що в трьох будинках і будинку знаходився особовий склад ворога, склад із боєприпасами та з паливом.

[ + – ] Особовий склад, склад із пальним та боєприпасами

Перші дві цілі пройшли повз ціль, проте вже третій влучив у ціль. Через якийсь час усі об'єкти почали горіти. Українська артилерія чітко спрацювала по ворожих об'єктах.

Нагадаємо, під Сєвєродонецьком українські гаубиці М777 знищили 3 БМ-21 "Град" військ РФ.

Раніше було опубліковано рідкісні кадри контрбатарейної боротьби ЗСУ по російській артилерії. Українські артилеристи знищили кілька гаубиць.